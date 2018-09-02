Ещё
Платье в стиле доски объявлений, плед на плечах и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Платье в стиле доски объявлений, плед на плечах и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе 

Passion.ru 26 минут назад
Фото: Passion.ru
На прошедшей неделе звезды снова неудачно экспериментировали со стилем, пытались показать себя во всей красе и выходили на красные дорожки не в самых удачных нарядах.
Наоми Уотс
Наоми Уотс в этом году стала членом жюри Венецианског кинофестиваля и появилась на открытии мероприятия в платье, похожем на доску объявлений.
Даниель Кифала
Даниель Кифала в Венеции, видимо, боялась замерзнуть и накинула на розовое платье что-то очень похожее на красных теплый плед.
Клэр Фой
Розовую тему на венецианском кинофестивале продолжила Клэр Фой, появившаяся на красной дорожке в полупрозрачном куске розовой ткани. Платьем мы бы это не назвали.
Барбара Палвин
Барбара Палвин тоже вышла на красную дорожку в чем-то, смутно напоминавшем платье.
Колби Минифи
Комбинезон Колби Минифи мы бы не советовали носить никому даже на даче.
Кейт Краш
Кейт Краш решила продемонстрировать свой неординарный стиль. Получилось так себе.
Райдел Линч
Советуем Райдел Линч сжечь этот топ и срочно записаться на маникюр.
Даниэль Лин  Если вам когда-нибудь захочется надеть асимметричный полупрозрачный золотистый хала, напоминающий крылья мухи, как это сделала Даниэль Лин, просто не делайте этого.
Слава
Жуткая розовая юбка и косуха в стразах — не лучший способ заявить о своей дерзости. На этот раз Слава нас разочаровала.
Наталья Бочкарева
Похудевшая Наталья Бочкарева все еще находится в поисках нового стиля. Пока получается неудачно.
Наталья Подольская
Наталья Подольская надела пижамку с длинными рукавами на вечеринку одной из радиостанций. Выглядела певица так, как будто забыла одеться снизу.
Фото: globallookpress, starface
Passion.ru: последние новости
Алсу надела платье за 78 тысяч рублей и сэкономила на макияже Больше не модно! Мосс, Уинслет и другие звезды, чьи образы не стоит повторять Наоми Уоттс, Джорджина Родригес и другие звезды на церемонии открытия 75-го Венецианского кинофестиваля
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов10
Юные звезды, которых ругают за «старые» лица13
«Они говорили, что это будет самый радостный день»9
Назван идеальный размер женской груди1
Почему в самолетах лучше не есть16
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
04:44
Российские актрисы в пикантных бикини
Звёзды Красота
11:39
Привычные сочетания продуктов опасны для здоровья
Еда
05:48
Звездные сынки, которые оттесняют отцов
Звёзды Дети
00:33
Климова решилась на шокирующую откровенность
Звёзды
01:40
Бледанс осудили за новую беременность
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение