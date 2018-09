Гид по Fashion’s Night Out 2018: куда бежать и что покупать

4 сентября в Москве пройдет ставший уже традиционным праздник для всех модников и шопоголиков — Fashion’s Night Out. Все, кто хочет отпраздновать наступление нового модного сезона, а также порадовать себя обновками, устремятся в ЦУМ , ТГ «Модный Сезон» и универмаг «Цветной». Марафон по сразу трем торговым центрам стоит того, ведь в каждом гостей будут ждать специальные предложения и развлекательная программа. «КВ» будет традиционно вести онлайн-трансляцию с мероприятия, а пока рассказываем, на какие предложения стоит обратить внимание.

Лицом десятой по счету Fashion’s Night Out является российская модель Наташа Поли — она же, кстати, стала одной из героинь на обложке юбилейного сентябрьского номера Vogue. Надо отметить, что она уже опытная хозяйка самой модной ночи в году, ведь звезда уже становилась посланницей FNO в 2011 и 2015 годах. Ну что же, праздник в надежных руках — самое время подробнее ознакомиться с его программой.

Наташа Поли

ЦУМ На Петровку, 2 стоит спешить тем, кто любит не просто потреблять готовую модную продукцию, но и всегда стремится создать индивидуальный образ. В центральном универмаге столицы снова решили поддержать творческое начало своих клиентов. В ЦУМе откроют Customize Studio, где каждый гость сможет не просто украсить покупку декоративными элементами, но даже и внести изменения в крой вещи. Кроме того, на первом этаже можно будет превратить сумку в настоящее произведение искусства — аксессуары будет вручную расписывать художник, а вот кроссовки кастомизировать будут на этажом выше при помощи аэрографа и техники «аквапринт».

Александра Арутюнова, Ульяны Сергеенко, Артема Кривды, По традиции российские дизайнеры создали лимитированную коллекцию футболок специально для самой модной ночи в году. На этот раз в линейку вошли творения от Дениса Симачева Игоря Чапурина и многих других. Главным вдохновением для сувенирных футболок стали цветы. Мотив, впрочем, дизайнеры трактовали каждый по-своему: встречаются и граффити, и рентгеновские снимки. Эксклюзивно в ЦУМе можно будет приобрести и футболку, приуроченную к 20-летию российского Vogue.

Заглянуть в ЦУМ стоит и тем, кто хочет ознакомиться с новинками косметического рынка. Французский бренд Anne Semonin презентует в своем корнере моделирующую и укрепляющую сыровотку для тела с миндалем и бурыми водорослями. Покупателей Lancôme ждет приятное дополнение в виде сумки-кисета, специально разработанного для французского бренда Викой Газинской . Приобрести ее отдельно, кстати, не получится: изящная вещь станет подарком для всех, кто купит флакон из коллекции ароматов Maison Lancôme. Поклонников парфюмерии также ждут презентации новинок от Guerlain, Kilian, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Ex Nihilo и многих других брендов.

А поднявшись на четвертый этаж, можно будет внести свой вклад и в благотворительную акцию, инициированную брендом Citizens of Humanity. И, поверьте, делать добрые дела еще никогда не было так просто! Стать доброй феей можно будет с помощью простого селфи, сделанного в специальной фотозоне. За каждый пост в Instagram с соотвествующими хэштегами, бренд будет перечислять по десять долларов в фонд помощи беженцам.

Универмаг «Цветной»

На Цветной бульвар, 15 обязательно стоит заглянуть поклонникам уличной моды, ведь здесь запланированы сразу несколько презентаций лимитированных коллекций от обувных брендов. Гости FNO-2018 первыми смогут примерить кеды из коллекции Converse x Hello Kitty и обновленную модель One Star и увидеть долгожданную коллаборацию Vans c музеем Ван Гога. Новые коллекции покажут Nike и Puma, а New Balance порадует покупателей подарками.

В корнер Air Store на четвертом этаже надо спешить поклонникам марки Comme des Garçons — 4 сентября там будет действовать специальное предложение на коллекции Comme des Garçons Play, Comme des Garçons x THE BEATLES, Comme des Garçons BLACK, Comme des Garçons WALLET.

В рамках вечера запланировано и несколько бьюти-премьер, в том числе мировая премьера лимитированной коллекции ароматов от Starck Paris — первые сто флаконов пронумерованы и подписаны лично создателем марки Филиппом Старком . А в Yves Saint Laurent придумали выпустить культовый аромат Black opium в виде стика — теперь любимым духам найдется место даже в самом миниатюрном клатче. Dior представит новые румяна Rouge, а Smashbox — новую коллекция декоративной косметики, созданную совместно со звездой Instagram Владой Хаггерти . Еще одна премьера вечера — линия средств для ухода за телом от Dr.Jart с гиалуроновой кислотой и керамидами.

Любителей все делать своими руками ждут в «Республике» — там пройдут мастер-классы по кастомизации одежды вместе с портным и художником от студии Street Wave. А если вы внимательно следите и за новыми именами в индустрии, то с 17:00 до 24:00 часов можно будет ознакомиться с ювелирными коллекциями выпускников Британской высшей школы дизайна.

Заглянуть в «Цветной» стоит и тем, кто следит за новинками не только в моде, но и на музыкальной сцене. Хедлайнерами вечера станут группа АИГЕЛ и номинантка премии «Грэмми» певица Kah-Lo.

ТГ «Модный сезон»

Завершать забег можно на Охотном ряду, 2 — здесь модников будет угощать тортом шеф-кондитер итальянского ресторана TartuFo, а дизайнер Александр Арнгольдт проведет кулинарный мастер-класс «Вечеринка по-сицилийски». Но в торговой галерее у стен Кремля можно, конечно, не только восстанавливать силы едой — организаторы приготовили для гостей и много других «вкусных» предложений.

В бутике Escada можно будет купить футболки из лимитированной коллекции, созданной специально для FNO, а в магазине Rendez-Vous гостей вечера ждут новые коллекции обуви и сумок от Isabel Marant, Kenzo, Marc Jacobs и других известных брендов. Сдерживать себя не стоит — всех, кто совершит покупку на сумму от 10 тысяч рублей, ждет беспроигрышная лотерея, а бренд Agnelle будет дарить всем своим клиентам перчатки из синего бархата с цветочной аппликацией.

Отправляться на Охотный ряд стоит и тем, кто не только заинтересован в памятной продукции, но и настроен серьезно обновить зимний гардероб. Поклонниц меха и живописи в ТГ «Модный сезон» ждет настоящий праздник — бренд Braschi представить свою коллекцию, вдохновленную работами американского художника Кита Харинга. Замысловатые орнаменты и яркие сочетания красного, голубого и оранжевого точно заставят с нетерпением предвкушать первого снега даже самых теплолюбивых модниц. Обратить внимание стоит и на новые оттенки в палитре жидких матовых помад от Chanel . Специально к осенне-зимнему сезону директор по макияжу модного Дома Лючия Пика добавила в линейку насыщенные винные и алые оттенки, а для дней, когда захочется предаться воспоминаниям о лете, — несколько персиковых и розовых. Новинки, кстати, будут доступны 4 сентября во всех точках Fashion’s Night Out.

За музыкальное сопровождение вечера ТГ «Модный сезон» будут отвечать диджеи Денис Русаков и Nejtrino.

Ну что же, новинок гостей снова ожидает немало! Чтобы ничего не упустить, точно стоит заранее составить маршрут. Ведь Fashion’s Night Out — это не только возможность первыми купить все главные маст-хэвы сезона, но и просто отлично провести время и повеселиться!