Лимитированные коллекции, концерт группы «АИГЕЛ» и звездные гости во главе с Наташей Поли: как прошла главная модная ночь столицы

10-я, юбилейная ночь моды и шопинга Vogue Fashion's Night Out прошла 4 сентября в Москве. По традиции крупнейшие универмаги столицы ЦУМ , «Цветной» и «Модный сезон» до полуночи развлекали гостей, удивляли различными активностями, запусками лимитированных коллекций, специальными коллаборациями, концертами и диджей-сетами и, конечно, подарками.

Посланницей VFNO 2018 стала героиня сентябрьской обложки Vogue российская топ-модель Наташа Поли . Она вместе с главным редактором журнала Машей Федоровой посетила все три точки на модной карте столицы. Старт праздника был дан на яхте Mercedes-Benz, где прошло мероприятие, посвященное Vogue FNO. Гостей вечеринки ждали встреча с командой Vogue, специальное меню и напитки, а также прогулка по Москве-реке.

Универмаг «Цветной» по традиции стал центром притяжения для молодых модников. Гостей вечера ожидали редкие презентации. Так, например, все могли оценить коллекцию бренда PUMA, созданную в коллаборации с сеульским брендом ADER ERROR, куда вошли три сникера в стиле FUTRO — RS-100, RS-0 и Platform Trace, а также футболки, свитшоты, штаны и объемные пуховики.

Целое театрализованное представление под названием «Золушка ищет туфельку» развернулось в «Рив Гоше» на первом этаже универмага. Так, бренд Carolina Herrera громко презентовал аромат Good Girl Swarovski Collector. Гости вместе с главной героиней «спектакля», блогером Натальей Давыдовой , отправились на поиски «сокровища» — флакона духов.

Кульминацией вечера в «Цветном» стал концерт группы «АИГЕЛ» и певицы Kah-Lo.

Следующей остановкой был «Модный сезон». Команда журнала прогулялась по магазинам атриума первого и третьего этажей и зашла в обновленный Podium Market. Гости успели побывать на презентации новых коллекций, изучить лимитированные вещи любимых брендов и зарядиться хорошим настроением под диджей-сет Натальи Туровниковой.

Конечной точкой маршрута команды Vogue стал ЦУМ. Машу Федорову и Наташу Поли встречала фешен-директор ЦУМа Алла Вербер . Вместе они прошли по всем пяти этажам универмага, смогли насладиться специальными предложениями брендов и рассмотреть красочные цветочные инсталляции Романа Ковалишина, созданные в соавторстве с русскими дизайнерами — авторами футболок для FNO. Кроме того, все приглашенные прикоснулись к истории легендарного бренда английской парфюмерии Penhaligon’s, ознакомившись с новой коллекцией ароматов Hidden London, эксклюзивно представленной в ЦУМе. А уже в корнере L’Artisan Parfumeur гости вечера одними из первых смогли познакомиться с двумя новыми ароматами из коллекции Colognes — Champ de Fleurs и Champ de Baies.

Листай галерею, чтобы погрузиться в атмосферу модной ночи и рассмотреть образы всех звездных гостей!

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Фото: архивы пресс-служб