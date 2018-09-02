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Vogue Fashion’s Night Out 2018: что ждет гостей в этом году
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Vogue Fashion’s Night Out 2018: что ждет гостей в этом году 

Fraufluger.ru 2 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
4 сентября в Москве пройдет Vogue Fashion’s Night Out. В десятый раз Vogue откроет cамым модным и светским событием сезон. Официальной посланницей московского VFNO2018 станет русская топ-модель Наташа Поли.Vogue Fashion’s Night Out 2018: что ждет гостей в этом годуЦУМ Одной из самых оживленных точек по традиции станет ЦУМ, где гости погрузятся в  особую цветочную атмосферу. На четвертом этаже в пространстве магазина будут
расположены арт-объекты в виде цветов, лепестки которых продемонстрируют самые
модные и актуальные принты сезона.
В каждом бутике всех брендов представленных в ЦУМе будет проходить какая-либо активность: в pop-up-пространстве Penhaligon`s всех гостей ждут чаепитие и новая коллекция ароматов. В корнере марки Alexander McQueen представят восемь новых
ароматов, вдохновленных загадками дикой природы. La Prairie подготовили обновленную
коллекцию Skin Caviar La Prairie с комплексом Caviar Premier. Бренд Dior представит лимитированное издание помады Rouge Dior в классическом оттенке с эксклюзивным узором. В pop-up-магазине Louis Vuitton, будет представлена женская коллекция FW 2018-2019 и эксклюзивно — несколько моделей женской обуви. Универмаг «Цветной» Dior представит новые румяна Rouge в лимитированном оттенке и  эксклюзивном дизайне. Y ves S aint L aurent — лимитированное
издание классической парфюмерной воды B lack O pium. Бренд Atkinsons
презентует эксклюзивный для России аромат White Rose de Alix, Sisley — лимитированное
издание экологической эмульсии, Giorgio
Armani — лимитированный выпуск Armani Privé Fashion Edition Rose d’Artiste. Бренд Carolina Herrera
представит парфюмерную воду Good Girl Collector Swarovski Edition в новом
флаконе, который украшен вручную сверкающими кристаллами Swarovski. Галерея «Модный сезон» Новый бальзам-блеск, макияж от профессиональных визажистов и открытка с  собственным портретом ждут всех гостей в корнере Sisley. А в пространстве
немецкого косметического бренда MBR гостям станут доступны различные спа-процедуры
и новинка — омолаживающий крем для рук с аргановым и абиссинским маслами. В  корнере by Kilian будет представлен новый
аромат с освежающими нотками лайма и мяты. В пространстве Chanel гостей ждет знакомство с  новинками банной коллекции и экспресс-массаж рук от косметологов Дома.
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