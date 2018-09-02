Vogue Fashion’s Night Out 2018: что ждет гостей в этом году

4 сентября в Москве пройдет Vogue Fashion’s Night Out. В десятый раз Vogue откроет cамым модным и светским событием сезон. Официальной посланницей московского VFNO2018 станет русская топ-модель Наташа Поли.Vogue Fashion’s Night Out 2018: что ждет гостей в этом году ЦУМ Одной из самых оживленных точек по традиции станет ЦУМ, где гости погрузятся в особую цветочную атмосферу. На четвертом этаже в пространстве магазина будут

расположены арт-объекты в виде цветов, лепестки которых продемонстрируют самые

модные и актуальные принты сезона.

В каждом бутике всех брендов представленных в ЦУМе будет проходить какая-либо активность: в pop-up-пространстве Penhaligon`s всех гостей ждут чаепитие и новая коллекция ароматов. В корнере марки Alexander McQueen представят восемь новых

ароматов, вдохновленных загадками дикой природы. La Prairie подготовили обновленную

коллекцию Skin Caviar La Prairie с комплексом Caviar Premier. Бренд Dior представит лимитированное издание помады Rouge Dior в классическом оттенке с эксклюзивным узором. В pop-up-магазине Louis Vuitton , будет представлена женская коллекция FW 2018-2019 и эксклюзивно — несколько моделей женской обуви. Универмаг «Цветной» Dior представит новые румяна Rouge в лимитированном оттенке и эксклюзивном дизайне. Y ves S aint L aurent — лимитированное

издание классической парфюмерной воды B lack O pium. Бренд Atkinsons

презентует эксклюзивный для России аромат White Rose de Alix, Sisley — лимитированное

издание экологической эмульсии, Giorgio

Armani — лимитированный выпуск Armani Privé Fashion Edition Rose d’Artiste. Бренд Carolina Herrera

представит парфюмерную воду Good Girl Collector Swarovski Edition в новом

флаконе, который украшен вручную сверкающими кристаллами Swarovski. Галерея «Модный сезон» Новый бальзам-блеск, макияж от профессиональных визажистов и открытка с собственным портретом ждут всех гостей в корнере Sisley. А в пространстве

немецкого косметического бренда MBR гостям станут доступны различные спа-процедуры

и новинка — омолаживающий крем для рук с аргановым и абиссинским маслами. В корнере by Kilian будет представлен новый