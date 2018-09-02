7 правил дресс-кода для коронованной особы

Так, говоря о стиле «принцесс» Кейт и Меган, фэшн-гуру всегда отмечают, что мол — вот это было смело для коронованной особы, а вот это — по всем правилам. А какие эти правила? Кто устанавливает этикет? Давайте разберемся, что можно, а что нельзя носить по уставу истинной леди. Поможет нам в этом маэстро Алессандро Леонарди, главный портной ателье по индивидуальному пошиву одежды Club Bespoke, потому что именно он точно знает все тонкости официального этикета и дресс-кода.

7 правил дресс-кода для коронованной особы:

1. Элегантность превыше всего

Ни в коем случае член королевской семьи не может себе позволить кричащие или провокационные наряды. Истинная леди не должна выглядеть вульгарно. Именно поэтому есть непреложное правило — декольте запрещены! Наряд герцогини для дневных выходов должен всегда закрывать плечи, а юбка — колени. Допустимо немного приоткрыть колени, но не выше их. Для вечерних выходов открыть плечи можно, но тогда придется «уравновесить» наготу длинным перчатками, закрывающими локти. Хочешь быть принцессой — соответствуй, то есть забудь навсегда про мини юбки и бандо.

2. Человек в футляре

В королевском протоколе (да, есть и такой, в котором прописаны все правила royal style) написано, что рекомендуется отдавать предпочтение платьям-футлярам. Этот силуэт считается эталоном элегантности и хорошего вкуса. Главным образом это правило обусловлено тем, что в нем принцессе будет удобнее: частенько королевская чета бывает на мероприятиях на открытых пространствах, где дунет английский ветер — и вот тебе конфуз! А папарацци не дремлют.

3. Синий чулок

Обязательное и непререкаемое правило — леди должна появляться на официальных мероприятиях в колготках и туфлях с закрытым носом. Это дань этикету и комильфо. То же самое, что мужчины должны в помещениях снимать шляпу и подавать руку для приветствия без перчатки. Молодые герцогини — Кейт Мидлтон и Меган Маркл, кстати, частенько нарушают это правило, чем вызывают негодование общественности.

4. Под каблуком

Кстати, об обуви! Венценосной особе не рекомендовано носить высокие и тонкие шпильки. А мотивируют это аллегориями! Считается, что это символ распущенности и шаткого положения в прямом и переносном смысле. Леди пристало надевать обувь с закрытым и немного зауженным мысом, на широком и устойчивом каблуке. Так она дает подданным понять, что крепко и уверенно стоит на ногах –это является гарантией благополучия для народа.

5. От сумы не зарекайся

Если говорить про аксессуары, тут все несколько проще. Надо всего лишь отдавать предпочтение таким сумкам, которые оставляют одну руку свободной. Ведь член королевской семьи должен постоянно приветствовать подданных и беспрестанно махать ручкой. Соответственно, можно брать с собой сумку (а что туда положить, интересно, королеве? Телефон? Паспорт? А может быть — деньги?), но она должна быть небольшая, желательно какой-нибудь легендарной модели известного бренда.

Что касается остальных аксессуаров, то приветствуется обручальное кольцо с огромным камнем и элегантная нить жемчуга. На этом, в общем-то все.

6. Обтягивающее не носить, черное не надевать

А вы знали, что для royals запрещен черный цвет? Члены королевской семьи могут надевать черные вещи только для траурных церемоний. Посмотрите на Елизавету! Она всегда яркая (порой даже чересчур). И это вполне допустимо. Нельзя быть свободной в фасоне наряда, так оторвись на цвете! Выбирай все, что угодно — хоть фуксию. Кстати, Диану правящая королева невзлюбила отчасти за нарушение этого постулата в британском этикете. На самое первое мероприятия после помолвки с Чарльзом, будущая принцесса Уэльская надела черное вечернее платье с голыми плечами. Это был полный провал и леди подвергли резкой критике.

7. Все лучшее сразу

Несмотря на то, что положение королей и королев обязывает жить в роскоши, открыто и чрезмерно свой достаток демонстрировать не принято. Это считается дурным тоном. Шуба из натурального меха недопустима для леди, меховым может быть оторочка, шапки или воротник, но не более того.