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Редактор моды украинского Vogue Юлия Пелипас снялась в дебютной кампании Ochi
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Редактор моды украинского Vogue Юлия Пелипас снялась в дебютной кампании Ochi 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
Автор: Яна Буковская
Редактор моды украинского Vogue Юлия Пелипас стала лицом рекламной кампании дебютной коллекции весна-лето 2019 украинского бренда Ochi. Марка сфокусирована на производстве верхней одежды. Ее дизайнер Яна Кузнецова считает, что куртки, пальто, тренчи и другие вещи играют роль «глаз» между телом и миром, отображая личность обладателя.
В кадре Юлия Пелипас позирует в одежде из хлопка и шелка, а также шубе из искусственного меха и плаще из эко-кожи. Выглядит героиня столь же хорошо, как и в объективе стритстайл-фотографов, так как вещи из коллекции оказались очень близки к повседневному стилю героини.
Юлия давно работает в команде Vogue и успела сделать много съемок, в том числе и обложек. Из последних ее работ: съемка для украинского номера с Ларой Стоун, для польского с Кристи Тарлингтон и для чешского с Каролиной Курковой.
Бренд Ochi был запущен еще в 2016 году, но только в 2018 году было принято решение вывести его на международный уровень. Дизайнер поддерживает направление этичной моды, поэтому основной фокус в производстве направлен на пошив и высококачественные материалы.
Ochi Ochi Ochi Ochi Ochi
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