Искусство или современный экспрессионизм. Что отражает высокая мода сейчас

Высокая мода представляется чем-то недосягаемым и далёким, однако именно она диктует основные стандарты стиля. Отношение к творениям известных кутюрье у всех разное — кто-то активно следит за всеми новыми коллекциями и знает поимённо многих дизайнеров, кто-то презирает их.

Но есть и те, кто считает, что индустрия высокой моды не несёт в себе ничего важного и является лишь «прихотью богачей». Что же на самом деле отражает мир от-кутюр, какие изменения претерпела модная индустрия и что её ждет в будущем, — в материале «АиФ-Волгоград»

В основе всего — ценности

Каждая эпоха олицетворяет свои ценности, которые находят прямое отражение в индустрии моды. Дизайнеры берут их за основу в своих творениях и выражают своё понимание этих ценностей.

«Одной из доминирующих ценностей в мире поды является свобода. Она понимается разными дизайнерами по-разному: для одних это протест и бунт, как у Вивьен Вествуд, для других — освобождение от границ собственного тела, стареющего и несовершенного, как у Рэй Кавакубо, для третьих — творчество, как для Жана-Поля Готье », — отмечает аспирант кафедры философии ВолГУ Анастасия Торопова. Свобода — это, прежде всего проявление индивидуальности и выражение собственного «я», отмечает Анастасия. «Если рассмотреть представителя элиты от высокой моды, то нам откроется много интересного знания о современном человеке — это homo ludens — человек играющий. Он достаточно ироничен, образованный, могу предположить, творчески раскрепощенный, так как его не сковывают тяжелые мысли о будущем страны, политике, судьбах человечества. Ведь там, где есть игра и легкомыслие, там живет творческий дух», — поясняет Анастасия.

Художники и индивидуалисты

Современное общество, как правило, «встречает по одёжке» и сейчас редко можно встретить человека, который подходит к составлению своего гардероба необдуманно и беспечно. Многие хотят через свой наряд отобразить свои внутренние порывы. Высокая мода отличается от масс-маркета тем, что вкладывает в создание одежды определённые ценности.

«Кутюрье не решают общую задачу, это художники индивидуалисты. Например, для Диора важно «подогнать» тело девушки под свой наряд, поскольку творчество им мыслится как подавление несовершенного материала, т.е. тела, для воплощения прекрасной идеи. Для Шанель творчество понимается противоположным образом: одежда должна раскрывать внутренний потенциал человека», — отмечает Анастасия.

Провокация или искусство

XXI век символизирует экспрессионизм во всём. Мода — одна из тех индустрий, которая особенно наглядно отобразила это течение в общественной культуре. Одежда — это теперь не только классика. «С подиумов почти исчезли строгие стандарты и сейчас всё чаще можно наблюдать необычные и в какой-то степени даже странные показы. И у таких дизайнеров находятся свои ценители. Потребители моды делятся на два полностью противоположных лагеря», — отмечает Анастасия.

«Провокация — это верный способ привлечь внимание в моды, искусства, политики и т.д. Чтобы проверить, создана провокация случайно или несет в себе какой-либо смысл, необходимо научиться интерпретировать ее. Чтобы начать интерпретировать, необходимо отключить эмоции и включить разум, задавшись вопросом: «Что это?». Кроме того, полезно предположить, с какой целью дизайнеру потребовалась провокация. Как правило, провокации решают много задач — привлекают внимание, пробуждают интерес, несут в себе идею, являются высказыванием дизайнера по поводу острой темы», — считает Торопова. Одежду от кутюр из-за своей цены могут позволить себе немногие. Масс-маркет является более доступной версией, который направлен на более широкого потребителя. К тому же эта сфера постоянно развивается и сложно предугадать, что будет на рынке модной индустрии завтра.

«У масс-маркета нет рычагов управления модой от кутюр. Пока существует ценность личности отличаться от других, а также ценность иерархических отношений, высокая мода будет существовать», — считает Торопова.