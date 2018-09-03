Модель из Перми снялась полуобнажённой для американского журнала

Всемирно известная модель из Перми Наташа Поли разместила в своём Instagram фото своей новой работы. Она снялась для американского журнала «V Magazine». Для этой фотосессии пермячке пришлось раздеться. На одном из снимков на модели лишь нижнее бельё и накинутая на плечо шуба.

Публикация от Natasha Poly (@natashapoly) 31 Авг 2018 в 10:12 PDT Этот пост Наташи Поли получил более 15 тысяч лайков.

«Прекрасно», «Королева», «Вы словно ангел», «Наташа, вы лучшая российская модель!», — комментируют фото пользователи.