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Модель из Перми снялась полуобнажённой для американского журнала
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Модель из Перми снялась полуобнажённой для американского журнала 

АиФ Пермь + ещё 1 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Всемирно известная модель из Перми Наташа Поли разместила в своём Instagram фото своей новой работы. Она снялась для американского журнала «V Magazine». Для этой фотосессии пермячке пришлось раздеться. На одном из снимков на модели лишь нижнее бельё и накинутая на плечо шуба.
Публикация от Natasha Poly (@natashapoly) 31 Авг 2018 в 10:12 PDT  Этот пост Наташи Поли получил более 15 тысяч лайков.
«Прекрасно», «Королева», «Вы словно ангел», «Наташа, вы лучшая российская модель!», — комментируют фото пользователи.
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