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«Дешево»: Стефано Габбана о свадебном платье Dior Кьяры Ферраньи
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«Дешево»: Стефано Габбана о свадебном платье Dior Кьяры Ферраньи 

FashionTime + ещё 6 1 час назад
Фото: FashionTime
Известный модельер Стефано Габбана вновь попал в скандальную историю. Он раскритиковал свадебное платье фешн-блогера и дизайнера Кьяры Ферраньи, которая в минувшие выходные вышла замуж за своего возлюбленного Федерико Лючия.
Напомним, главное платье для девушки создала креативный директор модного дома Dior Мария Грация Кьюри. Он было с пышной фатиновой юбкой, украшенное кружевом.
Образ невесты скандалисту-модельеру категорически не понравился, о чем он сообщил, подписав фото девушки лишь одним словом: «Дешево». Пользователи Инстаграма такой выпад раскритиковали:
Это так невежливо, даже если вы это подумали! Позор тебе! Дешевые D & G, которые делают моду для хипперов!
Взгляните на свои собственные проекты, прежде, чем говорить что-нибудь
Ты такой жалкий.
Нужно психиатрическое лечение. Этот гнев по отношению к коллегам-дизайнерам вредит вашему бренду.
Italian blogger, influencer and fashion It-girl @chiaraferragni got married in Sicily yesterday — and wore a grand total of three @dior couture gowns custom-made by Maria Grazia Chiuri for the occasion. Hit the link in bio to see the other two dresses (📷 Sophie Carre/Dior) #ChiaraFerragni #Dior #BazaarBrides
Публикация отHarper's Bazaar UK (@bazaaruk) 2 Сен 2018 в 3:24 PDT  Напомним, это уже не первый скандал с участием Стефанно Габбана. Мы помним историю, когда кутюрье назвал Селену Гомес уродливой.
С чем связаны подобные высказывания? Возможно, таким образом дизайнер привлекает внимание к своей персоне?
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