«Дешево»: Стефано Габбана о свадебном платье Dior Кьяры Ферраньи

Известный модельер Стефано Габбана вновь попал в скандальную историю. Он раскритиковал свадебное платье фешн-блогера и дизайнера Кьяры Ферраньи, которая в минувшие выходные вышла замуж за своего возлюбленного Федерико Лючия.

Напомним, главное платье для девушки создала креативный директор модного дома Dior Мария Грация Кьюри. Он было с пышной фатиновой юбкой, украшенное кружевом.

Образ невесты скандалисту-модельеру категорически не понравился, о чем он сообщил, подписав фото девушки лишь одним словом: «Дешево». Пользователи Инстаграма такой выпад раскритиковали:

Это так невежливо, даже если вы это подумали! Позор тебе! Дешевые D & G, которые делают моду для хипперов!

Взгляните на свои собственные проекты, прежде, чем говорить что-нибудь

Ты такой жалкий.

Нужно психиатрическое лечение. Этот гнев по отношению к коллегам-дизайнерам вредит вашему бренду.

Публикация отHarper's Bazaar UK (@bazaaruk) 2 Сен 2018 в 3:24 PDT Напомним, это уже не первый скандал с участием Стефанно Габбана. Мы помним историю, когда кутюрье назвал Селену Гомес уродливой.

С чем связаны подобные высказывания? Возможно, таким образом дизайнер привлекает внимание к своей персоне?