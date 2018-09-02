Два роскошных платья и море романтики: Кьяра Ферраньи вышла замуж

Fashion-блогер Кьяра Ферраньи и ее бойфренд, рэпер Fedez поженились на Сицилии.

Невеста шла к алтарю в роскошном платье Dior Couture со шлейфом и длинной фатой. Как отметили представители бренда, «изысканный наряд сочетает в себе итальянскую выделку и ремесло со стилем высокой французской моды, что делает образ и современным, и неподвластным времени». Фото со свадьбы Кьяра Ферраньи опубликовала на своей странице в Instagram.

— подписала она романтичный снимок, на котором целует жениха.

Второе платье, которое Кьяра продемонстрировала на свадьбе, так же было Dior Couture. Юбка была расшита цитатами из песни, которую Fedez пел в день, когда сделал ей предложение руки и сердца. Также на платье вышиты тайные символы и знаки пары, например, в том числе их татуировки, посвященные друг другу.

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Фото:Instagram