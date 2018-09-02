Модный блогер @thedianeday назвала 7 самых модных вещей осени 2018 для женщин 40+

Белая блуза

Рубашка CHRISTINA SHULYEVA, от 7 400 руб. Надевайте с юбками или брюками, с рваными джинсами или короткой юбкой из денима, а также с кожаными легинсами. Блузка сложного кроя может солировать в наряде, но выбор должен быть продуман. Как, например, вещи от CHRISTINA SHULYEVA.

Платье в горошек

Платье, Cavo Этот принт нравится почти всем мужчинам, как ни парадоксально. Идеальный фасон платья — длиной чуть ниже колена с выраженной линией талии, но без глубокого декольте. Кстати, это один из главных трендов на осень 2018 года.

Юбка миди

Юбка-карандаш с разрезом, N21, от 40 500 руб. ; юбка мини, Etro, от 52 550 руб. Надеть изящную юбку мини или миди? Зависит от ваших предпочтений, но показывать ноги никто не запрещает. Если облегающая юбка прекрасно смотрится на вас, так носите чаще! Юбка-карандаш с леопардовым принтом — настоящий хит сезона.

Брючный костюм

Костюм, Ligio, от 7 590 руб. Надевайте в сочетании с модными кроссовками и футболкой — одеться как матрона вы еще успеете. В новом сезоне присмотритесь к мужскому стилю: прямой крой пиджака и брюки (лучше укороченныe) отлично сочетаются с кроссовками!

Вещи с декором

Футболка​, Sportmax, от 13 500 руб. У вас в шкафу должна быть одежда с пайетками и дополнительным декором. Их яркость помогут уравновесить базовые вещи. Рекомендуем топ SPORTMAX.

Любительницам пайеток и стильных декоративных деталей понравятся уникальные футболки от магазина Sportalm.

Футболка «Глэйв», от 8 775 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40​

Футболка «Форест», от 15 300 руб.,

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Яркие аксессуары

Поясная сумка, Max Mara, от 34 100 руб. ; ботильоны, L'Autre Chose, от 38 500 руб. Красный, бордовый, зеленый, желтый, синий оживят привычные цвета. И создавайте сложные миксы: кожаная сумка и замшевая обувь, клатч из атласа и лодочки, броги или ботильоны из лакированной кожи.

Вы можете дополнить образ яркими сумками от магазина Bagsland. Широкий выбор, отличное качество и доступные цены — будьте в тренде с выгодой!

Сумка в Bagsland, от 1 713 руб.,

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Сумка в Bagsland, от 1 647 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05​

Укороченное пальто

Бежевое пальто, от 13 994 руб. ; двубортное пальто, 16 520 руб., все — Кaren Millen Ничто так не омолаживает, как верхняя одежда. Пальто актуально всегда: прямое или слегка приталенное подходит всем, позволяет выглядеть стройнее, сочетается с любой одеждой. Главное — купить вещь превосходного качества! Хорошее пальто сравнимо с выгодным капиталовложением. Омолаживающим эффектом обладает пальто-бушлат, но не слишком свободного кроя.

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