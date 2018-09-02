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Леди Гага показала первую сумку Эди Слимана из новой коллекции Céline
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Леди Гага показала первую сумку Эди Слимана из новой коллекции Céline 

FashionTime 13 минут назад
Фото: FashionTime
Автор: Мария Таганова
Для своего первого дня на 75-м Венецианском международном кинофестивале американская певица и актриса Леди Гага выбрала полностью черный образ. Платье от американского дизайнера Джонатана Симкая и лодочки Jimmy Choo Леди Гага дополнила сумкой — подарком от своего друга нового креативного директора модного Дома Céline Эди Слимана.
Ранее в инстаграме Эди Слимана можно было увидеть фото певицы с той же сумкой на фоне картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза».
На странице Леди Гаги также появилось фото в ярко-оранжевом платье британского бренда House of CB и все с тем же аксессуаром. На сумке видны небольшие буквы L и G, что намекает нам на ее эксклюзивность.
Стилист Гаги, Том Эрибу, подтвердил изданию Business of Fashion, что сумка действительно является частью первой коллекции Слимана для Céline. «Он подарил ей сумку, и она — первая из его новой коллекции», — сказал Эрибу. «Леди Гага всегда поддерживала Эди. Они дружа с тех пор, как он оформлял обложку ее альбома The Fame Monster».
Напомним, что французский дизайнер Эди Слиман занял пост креативного директора модного Дома Céline в феврале этого года. Ранее эту должность на протяжении 10 лет занимала Фиби Файло. Свою дебютную коллекцию для Céline Слиман представит на Неделе моды в Париже, которая пройдет с 25 сентября по 3 октября.
Леди Гага Леди Гага
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