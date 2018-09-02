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42-летняя Риз Уизерспун демонстрирует стройные ноги в шортах
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42-летняя Риз Уизерспун демонстрирует стройные ноги в шортах 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
1 сентября Риз Уизерспун посвятила домашним делам. Папарацци застали ее в пригороде Лос-Анджелеса, в окрестности Пасифик Палисадес, во время продуктового шопинга. Звезда фильмов «Блондинка в законе» и «Жестокие игры» была полностью готова к внезапной встрече с папарацци: выглядела она просто отлично.
Для похода за продовольствием актриса выбрала темно-синие шорты средней длины и светло-голубую хлопковую блузку с короткими рукавами, отделанными воланами. Образ она дополнила соломенной шляпой и сумкой из того же материала. На ногах у знаменитости были удобные белые кеды с желтыми полосами.
Стоит отметить, что в 42 года Риз имеет такие стройные и подтянутые ноги, что позавидуют и молодые девушки! С обладательницы «Оскара» определенно стоит брать пример!
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