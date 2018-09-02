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Эден Азар: Мне очень нравится играть в нынешнем «Челси»
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Эден Азар: Мне очень нравится играть в нынешнем «Челси» 

Советский спорт + ещё 2 1 час назад
Хавбек «Челси» Эден Азар отметил работу нового главного тренера «синих» Маурицио Сарри, который пришел в команду этим летом из «Наполи».
"Могу сказать, что мне очень нравится играть в нынешнем «Челси». У нас много хороших игроков, новый главный тренер, и сейчас все складывается отлично.
Что касается игрового стиля Сарри, то он не похож на стиль Конте или Моуринью. Мы делаем ставку на контроль мяча, что не может не радовать", — приводит слова Азара Sky Sports.
В следующем туре «Челси» сыграет 15 сентября против «Кардифф Сити».
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