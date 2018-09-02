Эден Азар: Мне очень нравится играть в нынешнем «Челси»

Хавбек «Челси» Эден Азар отметил работу нового главного тренера «синих» Маурицио Сарри, который пришел в команду этим летом из «Наполи».

"Могу сказать, что мне очень нравится играть в нынешнем «Челси». У нас много хороших игроков, новый главный тренер, и сейчас все складывается отлично.

Что касается игрового стиля Сарри, то он не похож на стиль Конте или Моуринью. Мы делаем ставку на контроль мяча, что не может не радовать", — приводит слова Азара Sky Sports.

В следующем туре «Челси» сыграет 15 сентября против «Кардифф Сити».