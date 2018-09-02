Самая дурацкая детская одежда, которой не место в гардеробе, и ее удачные аналоги

Колготки

Старые добрые хлопковые колготки, которые были популярны в советское время, не потеряли актуальности из-за дешевизны. Считается, что ребенок в детском саду сможет легко их надеть и снять. Но пузыри на коленках… просто ужасны. Замена: хлопковые колготки с добавлением эластана. Такие вещи аккуратно обтягивают тело и не сковывают движения. К тому же они отличаются от советских колготок разнообразием цветов и принтов.

Болеро

Болеро без рукавов или меховая накидка — вещь для красоты (выполняет декоративную функцию), но не для тепла, так как при носке постоянно раскрывается или перекручивается. Замена: болеро с рукавами. Оно согревает и при этом выглядит более нарядно, чем привычные кофточки и жакеты. Шубка

Детские шубы (особенно натуральные) стоят целое состояние. Но за ними необходим уход, они требуют бережной носки — с горки не съехать, в снегу не поваляться. К тому же такая шуба смортится на ребенке вычурно и нелепо. Замена: костюмы со штанами или комбинезоны. Они обеспечивают максимальный комфорт, удобство и защиту (снег не попадет под куртку и не застудит поясницу). Юбка-пачка

Легкая, пышная и полупрозрачная юбка-пачка — праздничный вариант, который не подходит для создания повседневного образа. Замена: очаровательная юбка из денима. Если надеть ее с легинсами, то дочка может смело носиться по детской площадке и веселиться. Такие юбки вы можете найти в магазине детской одежды DetvoraShop. Модели выполнены из джинсовой ткани, декорированы стразами, люверсами и замшевым шнурочком.

Юбка Mayoral в DetvoraShop, от 1 758 руб.,

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Юбка Mayoral в DetvoraShop, от 1 821 руб.,

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Длинный шарф или палантин

Шарф не должен быть слишком длинным, так как будет мешать ребенку свободно двигаться на прогулке. А палантин вовсе принесет непоседливому малышу одни неудобства: при активных играх не удержится и слетит. Замена: короткий шарф или снуд. Оптимальная длина детского шарфа — 120 см, а ширина — 10 см. Этого достаточно, чтобы два-три раза обернуть шарф вокруг шеи, а концы заправить. Такой вид подвязывания шарфа защитит ребенка от возможных переохлаждений и не доставит неудобств. Меховой жилет

Меховой жилет — вещь бесполезная: груди жарко, а рукам холодно (на улице в нем замерзнешь, а в помещении вспотеешь). Замена: курточка или укороченное пальто. Это оптимальный вариант верхней одежды на каждый день или на выход. С курткой легко пережить холода и непогоду. Советуем также обратить внимание на детские демисезонные комбинезоны от интернет-магазина RITTA-SHOP.RU. Они позволят максимально защитить малыша от ветра, дождя и снега.

Детский комбинезон «НЕВАЛЯШКА»,

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Детский комбинезон «НЕВАЛЯШКА»,

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Джинсы скинни

Скинни не подойдут младшим школьникам и не украсят их фигуру. Модель скинни должна подчеркивать изгибы тела, а в случае с детьми это неуместно. Замена: джинсы свободного кроя с расширенными книзу штанинами или прямые классические джинсы подходят для бега, прыжков, лазанья по деревьям. К тому же свободные джинсы не будут выглядеть скучно. Прямые синие джинсы от интернет-магазина CrazyLime украшены рисунком из звездочек и вертикальным рисунком из вышивки и белых жемчужинок.

Джинсы СrazyLime, от 1 150 руб.,

заказать: +7 (800) 350-11-07 Джинсы СrazyLime, от 1 050 руб.,

заказать: +7 (800) 350-11-07 Суперкороткая школьная форма

Чересчур короткая школьная форма нарушает дресс-код заведения. Это неудобно — да и выглядит вульгарно. Замена: школьные юбки, платья и сарафаны длиной до колена (эта длина идет и полненьким, и худышкам, всем детям в возрасте от 7 до 17 лет). Юбка с запахом

Хоть юбка с запахом и популярна в мире взрослой моды, в гардеробе девочки ей не место: одно неловкое движение, и случится казус. Замена: цельнокроенная модель на резинке. Ее легко надеть и снять. Юбки на резинке могут быть разнообразными, например, плиссе с принтом в виде орнамента или полусолнце из сетки с вышивкой на тонкой подкладке.

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Штаны с низким расположением шагового шва Этот вид детской одежды относится к разряду «не надевать ни при каких обстоятельствах». Хотя кому-то такие джинсы кажутся забавными и удобными. Замена: прямые брюки с карманами, куда можно положить мелочь, сотовый телефон или носовой платок. Смотрятся такие штаны гораздо эстетичнее.

Брюки в Crazy Lime, от 1 090 руб.,

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