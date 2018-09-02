В чем отправиться в аэропорт: мастер-класс от Джиджи Хадид

Топ-модели очень много летают, а потому следить за нарядами, что они выбирают для путешествий, нам просто показано. Ведь кто, как не звезды подиумов, знают, что надеть, чтобы выглядеть стильно и при этом ощущать себя максимально комфортно в полете?

Так, 1 сентября Джиджи Хадид продемонстрировала идеальный образ для путешествий, появившись в нью-йоркском аэропорту. Для поездки блондинка выбрала спортивные черные легинсы, свободную укороченную футболку в тон, белые кроссовки и джинсовую куртку из светлого денима. Ярким акцентом стала квадратная сумка алого цвета. Настоящий спортшик!