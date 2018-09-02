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Стильные образы недели: шесть лучших брючных костюмов на осень
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Стильные образы недели: шесть лучших брючных костюмов на осень 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Голубой костюм
С таким костюмом легко экспериментировать. С насыщенным голубым сочетаются желтый, красный и белый. Первые два лучше добавлять небольшими вкраплениями — в качестве аксессуаров (обувь или сумка), а белый можно комбинировать с голубым в любых пропорциях. Прекрасную пару голубому костюму составит белая блуза от магазина эксклюзивных нарядов и украшений Michal Negrin.
Блуза «Тринити», от 40 900 руб.,
заказать: +7 (911) 925-62-63,
michalnegrinru.ru  Блуза «Симона», от 16 200 руб.,
заказать: +7 (911) 925-62-63,
michalnegrinru.ru  Бежевый костюм
Такой наряд поддержит стиль 80-х и сделает образ свободным и непринужденным. К брюкам можно добавить кроссовки, футболку оверсайз и клатч-конверт. Разумеется, если позволяет дресс-код. Красный костюм с плащом
Выразить кипящую внутри энергию можно с помощью алого костюма. Вместо классического жакета можно можно использовать удлиненный вариант или плащ. Добавить страсти помогут аксессуары и обувь красного цвета, а футболку или блузу лучше выбирать в светлых — белых или бежевых — тонах с говорящей надписью. Чтобы дополнить такой страстный образ, подберите изящные серьги с опалом или рубином с бриллиантами в ювелирных салонах TULUPOV и «Адамас».
Серьги «Карамель», TULUPOV,
заказать: +7 (343) 215-68-80  Серьги в «Адамас», 62 697 руб. со скидкой 70%,
заказать: +7 (800) 250-33-44​
Розовый или лавандовый костюм
И все-таки в первые месяцы осени пастельные тона еще актуальны, стоит этим воспользоваться — подчеркнуть женственность и добавить деловому образу нежности. Для большего эффекта лучше подобрать к наряду строгие аксессуары белого цвета. Полосатый костюм
Полосатый костюм способен продлить солнечное летнее настроение. Для эффектного выхода подбираем к нему кроп-топ, цветные кроссовки, высокие носки и яркую сумку на поясе. Клетчатый костюм
В новом сезоне приветствуется крупная клетка в глубоких оттенках драгоценных камней: сапфировом, гранатовом, изумрудном. К костюму прямого кроя добавляем широкий ремень, ботильоны-чулки и сумку насыщенного цвета. Другие уличные образы для вдохновения:
Самые модные принты осени-2018 Юбка плиссе, белый кроп-топ и платье макси Желтый в центре внимания​
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