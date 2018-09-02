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Какие цвета нежелательно носить мусульманам
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Какие цвета нежелательно носить мусульманам 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
В исламе существуют достаточно жесткие ограничения, касающиеся внешнего вида. Например, мусульманину нежелательно носить одежду некоторых цветов. Почему?
Черный цвет
Он относится к дозволенным и для мужчин, и для женщин. В исламе черный цвет не связан с трауром. Так, в одном из хадисов говорится, что посланник Аллаха Мухаммед в день открытия Мекки был в черной чалме.
Белый цвет
Пророк Мухаммед говорил: «Надевайте белые одежды.
Воистину, они — лучшие из одежд. И заворачивайте в (белое) ваших покойников». Сам он по преданиям также любил одежду белого цвета.
Согласно рекомендациям учителей ислама мужчинам во время паломничества желательно надевать белый изар (часть одежды, закрывающая нижнюю часть тела), а также рида (плащ или накидку на плечи).
Зеленый цвет
Это также дозволенный цвет. Вот свидетельство Абу Римса: «Я видел посланника Аллаха, мир ему и благословение, на котором были две одежды зеленого цвета».
Красный цвет
Среди исламских ученых нет единогласия по поводу приемлемости ношения одежды красного цвета. Одни считают, что носить красное нежелательно (макрух). Другие — что носить красное можно, если в одежде присутствуют и другие цвета. И наконец третьи полагают, что не должно быть никаких ограничений на ношение красного.
В Коране и Сунне действительно нет ни одного прямого запрета на красную одежду. Соответствующий хадис гласит: «То, что дозволил Аллах в Своей Книге, является дозволенным, а то, что Он запретил, является запретным. Что же касается того, о чем Он умолчал, то это также является дозволенным».
Указания на запретность красной одежды являются лишь косвенными. Например: «Однажды мимо пророка (мир ему и благословения Аллаха) проходил человек, на котором были две красные одежды, и он поприветствовал пророка (мир ему и благословения Аллаха) однако он ему не ответил» (ат-Тирмизи 2807, Абу Дауд 2/450). Или: «Поистине, шайтан любит красное, так остерегайтесь же красного» (ат-Табарани 7/353, аль-Байхакъи 5/193). Но эти хадисы признаны слабыми (не вполне достоверными). Единственный достоверный хадис, касающийся запретности красного цвета, — это хадис от Анаса. В нем говорится: «Посланник Аллаха (мир ему и благословения Аллаха) запрещал нам красный аль-маясар» (аль-Бухари 5849, Муслим 2066). Однако «аль-маясар» — это не что иное как подстилка, которую стелили на верховых животных иноверцы. То есть речь в хадисе идет о недопустимости использования подстилки красного цвета, а не красной одежды вообще.
Имеется также множество свидетельств того, что сам пророк Мухаммед иногда надевал красные одежды: «У посланника Аллаха (мир ему и благословения Аллаха) был красный плащ (бурдатуль-хамра), который он надевал в дни праздников» (ат-Табарани в «аль-Аусат» 2/53).
Большинство исламистов считают, что красное запрещено носить мужчинам, но дозволено женщинам. Запрет при этом распространяется только на одежду, полностью окрашенную в красный цвет. Если наряду с красным в одежде присутствуют и другие цвета, это допустимо.
Существует несколько мнений по поводу того, почему для мужчин-мусульман нежелательна красная одежда. Во-первых, это уподобляет их женщинам: «Когда Пророк, мир ему и благословение, видел человека в красной или желтой
одежде, он привлекал его к себе и говорил: „Оставьте это женщинам“ (ат-Табари). Во-вторых, надевая красное, человек пытается привлечь к себе внимание: „Тому, кто в мирской жизни оденет одеяние славы, чтобы привлечь к себе внимание, на того Аллах в судный день наденет одеяние унижения, и не посмотрит на него“ (Абу Давуд, Либас, 5). В-третьих, красное любят носить неверные, например, европейцы.
Желтый и оранжевый цвета
Единственный достоверный запрет касается „аль-му’асфар“ — ярко-желтого (шафранового) или оранжевого цветов. Но этот запрет касается только мужчин. Женщинам опять же носить желтое дозволяется: „Отдай эти одежды кому-либо из своих женщин, ибо для них это не запрещено“ (Ахмад 2/196).
По какой же причине был запрещен шафрановый цвет? Шейх аль-Альбани заявляет: „Смысл запрета одежды цвета шафрана состоит в уподоблении неверным или женщинам. Однако если со временем то, что было уподоблением, исчезает, то исчезает и запрет на это, ибо смысл этого запрета связан с уподоблением“. Но лучше, говорят мусульманские улемы, все же воздержаться от ношения одежды шафранового цвета.
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