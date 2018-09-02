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Как за каменной стеной: Сандра Буллок в шелковом кимоно вышла на свидание с избранником
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Как за каменной стеной: Сандра Буллок в шелковом кимоно вышла на свидание с избранником 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
1 сентября Сандра Буллок была замечена со своим избранником Брайаном Рандаллом в Малибу после ужина. Они не так часто появляются на публике вместе, а потому неудивительно, что их выход сразу привлек внимание многочисленных папарацци.
54-летняя актриса была одета в прямые классические джинсы, темно-синий топ на тонких бретелях с V-образным вырезом и кожаные сандалии на плоской подошве. Образ завершало шелковое синее кимоно с желтой вышивкой. Бойфренд обладательницы «Оскара» был одет в том же стиле: джинсы, светло-серая рубашка и замшевые сапоги-казаки в тон. Наряды влюбленных отлично сочетались между собой, и это хороший знак: определенно, в отношениях пары царит гармония.
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