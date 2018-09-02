Голливудский шик! Леди Гага в пальто Jean Paul Gaultier из прошлогодней коллекции

Публикация от Tonight You Are A Superstar (@queengaga_863) 2 Сен 2018 в 7:01 PDT В самом разгаре Венецианский фестиваль. Ежедневно в Италию прибывают новые звезды. Кто-то задерживается буквально на день, а кто-то, приехав в самом начале, до сих пор не покинул город на воде. В том числе и Леди Гага : представив фильм «Звезда родилась» еще 31 августа, она не стала уезжать, решив задержаться на киносмотре.

2 сентября папарацци застали ее на прогулке. Одета певица и актриса была в молочно-белое пальто Jean Paul Gaultier, которое было представлено модным брендом еще в 2017 году. Интересно, что звезда предпочла модель на пару размеров больше своего. Под верхней одеждой виднелся белоснежный кроп-топ и узкая юбка с высокой талией. Завершали образ крупные солнцезащитные очки, классическая черная кожаная сумка среднего размера и лодочки в тон. Алая помада на губах и собранные волосы придали образу знаменитости особого шарма.

Публикация от Tonight You Are A Superstar (@queengaga_863) 2 Сен 2018 в 6:59 PDT