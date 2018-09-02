Ещё
Пять курток, на которые стоит обратить внимание
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пять курток, на которые стоит обратить внимание 

Я Покупаю 36 минут назад
Фото: Я Покупаю
Стеганая куртка
Пожалуй, стеганые куртки глупо относить к трендам — наравне с бежевым пальто они давно стали осенней классикой. В этом году актуальны модели, прошитые простыми вертикальными полосами, стеганые в клеточку или ромбик, а также с узорами в форме цветов. Что касается фасона куртки, ориентируйтесь на свой привычный стиль: любите удлиненные жакеты — берите приталенную модель с рубашечным воротником и носите ее с юбкой-карандашом или платьем, нравятся спортивные вещи — покупайте стеганый бомбер и сочетайте его с джинсами или зауженными брюками.
Стеганая куртка-бомбер от Trolls,
7 680 руб. со скидкой 30%,
заказать: +7 (495) 740-90-58  Стеганая куртка-бомбер от Trolls,
9 000 руб. со скидкой 30%,
заказать: +7 (495) 740-90-58  «ЯПокупаю» нравится:
Куртка Trussardi Jeans
Куртка Motivi
Куртка с акцентом на талии
Весной и летом модницы только и думали о том, как подчеркнуть талию: затягивались поясом-корсетом, застегивали пряжки на ремнях и завязывали узлы на широких лентах. Пришла осень, ничего не поменялось — акцент на талии вновь в главных трендах сезона. Видите стильную куртку с поясом — берите. А если нашли крутую теплую модель, которая продается без ремня, ничего страшного — просто подберите к ней нужный аксессуар по вкусу. Взгляните на главного редактора парижского Vogue Эммануэль Альт — она надела объемную куртку и выделила талию плетеным мужским ремнем.
Куртка Didmarko, кожа, 21 500 руб. со скидкой 19%,
заказать: +7 (800) 500-41-67  Куртка Didmarko, кожа, 21 000 руб. со скидкой 25%,
заказать: +7 (800) 500-41-67  Косуха с меховой отделкой
Когда кожаная косуха перестанет спасать от усиливающихся морозов, смените ее на похожую куртку из дубленой овчины. Как и в случае с кожанкой, такую дубленку мы ценим за универсальность — носить ее можно с чем угодно (джинсами, юбками миди, кюлотами). Учтите, что смотрится такая куртка довольно объемно — правда, с нынешней любовью модного мира к нарядам oversize можно считать эту особенность преимуществом. В моде дубленки всех оттенков — от ярко-красного до классического черного или бежевого. Спортивная ветровка
Яркая ветровка — идеальный компонент образа в стиле спортшик, а также отличная защита от холодного ветра и моросящего дождика. Пригодится как в городе, так и на природе — надевайте ее в поход, на велосипедную прогулку или последнюю в сезоне вылазку на барбекю. Не нужно ломать голову, с чем надеть ветровку: любимые джинсы, белая футболка и разноцветные кроссовки еще никого не подводили. Впрочем, можно взять пример с Алексы Чанг — и носить куртку с вязаным платьем и резиновыми сапогами. Утепленная джинсовка
Модница в жакете Loavies Вариант для тех, кто так привык ходить в джинсовке летом, что уже не может отказаться от нее осенью. Понятно, что в тонкой куртке из денима в октябре станет холодно, а вот в утепленном варианте с меховой отделкой будет весьма комфортно. К тому же белый пушистый воротник отлично сочетается с голубым оттенком денима. Джинса классно смотрится со свободными платьями и любимыми джинсами. А наденете под нее плотную водолазку или теплый свитер — можно гулять в такой джинсовке до конца ноября. «ЯПокупаю» нравится:
Джинсовая куртка Glamorous Scouting
Куртка Topshop
Больше вдохновляющих образов с куртками:
Кожаная куртка: семь самых модных фасонов для тех, кому за 40 С чем носить кожаную куртку в 40+: восемь удачных сочетаний на любой случай Хочу, могу: пять крутых осенних курток и их доступные аналоги
Я Покупаю: последние новости
Обувь без каблука: выбираем варианты на осень Модный блогер @thedianeday назвала 7 самых модных вещей осени 2018 для женщин 40+ Пять моделей нижнего белья, от которых без ума все мужчины
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов10
Назван идеальный размер женской груди24
Певица Слава оконфузилась из-за декольте3
«Они говорили, что это будет самый радостный день»9
Актрисы, разъевшиеся ради ролей1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
04:44
Российские актрисы в пикантных бикини
Звёзды Красота
11:39
Привычные сочетания продуктов опасны для здоровья
Еда
05:48
Звездные сынки, которые оттесняют отцов
Звёзды Дети
00:33
Климова решилась на шокирующую откровенность
Звёзды
01:40
Бледанс осудили за новую беременность
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение