Пять курток, на которые стоит обратить внимание

Стеганая куртка

Пожалуй, стеганые куртки глупо относить к трендам — наравне с бежевым пальто они давно стали осенней классикой. В этом году актуальны модели, прошитые простыми вертикальными полосами, стеганые в клеточку или ромбик, а также с узорами в форме цветов. Что касается фасона куртки, ориентируйтесь на свой привычный стиль: любите удлиненные жакеты — берите приталенную модель с рубашечным воротником и носите ее с юбкой-карандашом или платьем, нравятся спортивные вещи — покупайте стеганый бомбер и сочетайте его с джинсами или зауженными брюками.

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7 680 руб. со скидкой 30%,

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заказать: +7 (495) 740-90-58 «ЯПокупаю» нравится:

Куртка Trussardi Jeans

Куртка Motivi

Куртка с акцентом на талии

Весной и летом модницы только и думали о том, как подчеркнуть талию: затягивались поясом-корсетом, застегивали пряжки на ремнях и завязывали узлы на широких лентах. Пришла осень, ничего не поменялось — акцент на талии вновь в главных трендах сезона. Видите стильную куртку с поясом — берите. А если нашли крутую теплую модель, которая продается без ремня, ничего страшного — просто подберите к ней нужный аксессуар по вкусу. Взгляните на главного редактора парижского Vogue Эммануэль Альт — она надела объемную куртку и выделила талию плетеным мужским ремнем.

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заказать: +7 (800) 500-41-67 Куртка Didmarko, кожа, 21 000 руб. со скидкой 25%,

заказать: +7 (800) 500-41-67 Косуха с меховой отделкой

Когда кожаная косуха перестанет спасать от усиливающихся морозов, смените ее на похожую куртку из дубленой овчины. Как и в случае с кожанкой, такую дубленку мы ценим за универсальность — носить ее можно с чем угодно (джинсами, юбками миди, кюлотами). Учтите, что смотрится такая куртка довольно объемно — правда, с нынешней любовью модного мира к нарядам oversize можно считать эту особенность преимуществом. В моде дубленки всех оттенков — от ярко-красного до классического черного или бежевого. Спортивная ветровка

Яркая ветровка — идеальный компонент образа в стиле спортшик, а также отличная защита от холодного ветра и моросящего дождика. Пригодится как в городе, так и на природе — надевайте ее в поход, на велосипедную прогулку или последнюю в сезоне вылазку на барбекю. Не нужно ломать голову, с чем надеть ветровку: любимые джинсы, белая футболка и разноцветные кроссовки еще никого не подводили. Впрочем, можно взять пример с Алексы Чанг — и носить куртку с вязаным платьем и резиновыми сапогами. Утепленная джинсовка

Модница в жакете Loavies Вариант для тех, кто так привык ходить в джинсовке летом, что уже не может отказаться от нее осенью. Понятно, что в тонкой куртке из денима в октябре станет холодно, а вот в утепленном варианте с меховой отделкой будет весьма комфортно. К тому же белый пушистый воротник отлично сочетается с голубым оттенком денима. Джинса классно смотрится со свободными платьями и любимыми джинсами. А наденете под нее плотную водолазку или теплый свитер — можно гулять в такой джинсовке до конца ноября. «ЯПокупаю» нравится:

Джинсовая куртка Glamorous Scouting

Куртка Topshop

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