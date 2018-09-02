Что такое стиль swag?

Сваг (свэг) — название этого стиля пошло от устаревшего шотландского слова swagger — «чванливый и самодовольный щеголь»; сокр. swag — добыча, куш, пожитки, награбленное добро, а также особая манера держаться, щегольство. Это полузабытое и устаревшее слово не имело четкого значения в современном обществе до своего возрождения в США в 2010-х благодаря песне Turn my swag on («Оцени мой стиль») рэпера Soulja Boy.

С тех пор люди по всему миру используют это слово для обозначения нарочито яркого стиля, демонстративного поведения и манеры одеваться. Девушки в стиле сваг — это дерзкие модницы с завышенной самооценкой, обожающие внимание. Их спутники — гордые и суровые парни себе на уме, обдумывающие очередное дело.

Стиль сваг (как в свое время и тедди-стиль) сформировался в бедных американских кварталах, где утрированное богатство, нажитое не всегда законным путем, воспринимается как показатель успеха, силы, власти и признак отличия. Сваг тесно связан с культурой рэпа и хип-хопа. Массивные цепи, стразы, искусственные камни, бижутерия, большие серьги-кольца, обилие ярких татуировок, пирсинга, вызывающий макияж, кислотные цвета в одежде — все это приметы свага.

Родственные стили — спортшик, кэжуал, деним. Особым шиком считается белый цвет как символ чистоты и достатка. Он выгодно контрастирует со смуглой кожей, придавая образу лоска. Сваггеры обожают бренды: огромные логотипы Chanel Louis Vuitton — для них настоящий мастхэв.

Фаррелл Уильямс и Рита Ора. Сваг стал для молодежи не просто стилем, а способом «выбраться в люди», выйти из тени, отстроиться от серой массы неудачников, засиять подобно драгоценным камням. «Shine bright like a diamond» («Сияй ярко, как бриллиант»), — поет в одной из своих самых популярных песен Рианна, закрепляя за сваггерами статус любителей блестящих сокровищ. Многие знаменитости экспериментировали с образом swag в своих клипах и фотосессиях для журналов, среди них Рианна , Снуп Догг, Гвен Стефани

Рианна

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