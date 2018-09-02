Вирджил Абло анонсировал новую капсульную коллекцию своего бренда Off-White 

В последние месяцы у Вирджила Абло было несчетное количество работы. Подготовка к первому показу мужской коллекции Louis Vuitton под его руководством, разработка спортивной формы для Серены Уиллиамс… Казалось бы, как тут найти время для развития своего бренда Off-White? Но для дизайнера нет ничего невозможного: 1 он объявил, что в фирменные бутики марки вот-вот поступит новая капсула, которая станет продолжением выпущенной в январе коллекции For All. В линейку вошли футболки и худи с черно-белыми принтами, в том числе с изображением Моны Лизы.
Публикация от Off-White™ (@off____white) 31 Авг 2018 в 9:58 PDT