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Видео: Селена Гомес громит штаб-квартиру Coach в новой рекламе бренда
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Видео: Селена Гомес громит штаб-квартиру Coach в новой рекламе бренда 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Селена Гомес вот уже несколько лет работает с модным брендом Coach, разрабатывая для него дизайн сумок, аксессуаров и одежды. В сети появилась новая рекламная кампания бренда, в которой Селена приняла участие.
Полутораминутный ролик появился на официальном канале марки Coach 30 августа. В нем, как говорят представители бренда, Гомес празднует появление капсульной коллекции Coach x Selena в магазинах и интернете. По сюжету ролика героиня Селены работает в офисе, но когда коллеги уходят, то она устраивает настоящий беспредел, ест чужую еду, примеряет вещи и даже танцует на столе. Певица призналась, что ей было очень весело работать над этим видео. «Я рада поделиться коллекцией, которая включает в себя все, что я люблю в Coach, а также показывает настоящую меня», — говорит Селена.
попкорнnews
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