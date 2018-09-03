В чем встречать осень: составляем модные образы по знакам Зодиака на сентябрь

Привет, сентябрь! Привет, осень. Мы ждали (или не очень). Несмотря на то что нам жаль прощаться с летом и отпусками, пришло время приодеться во что-то не похожее на купальники. А во что именно, мы спросили звезды. Итак, встречай очередной модный гороскоп.

Кажется, Овнам придется-таки экстренно взять себя в руки и начать разгребать дела, накопившиеся за отпуск. Суета и рабочая рутина могут так сильно затянуть, что модничать совсем не захочется. Но надо! Не позволяй себе тухнуть, выбирай комплекты с яркими и красочными вещами. Этой осенью в тренде оттенки красного: маковый и цвет красной груши. Подбери себе такое платье или блузу, добавь аксессуаров в стиле рок-н-ролл, и тогда драйвовое настроение точно не пройдет мимо.

Телец

Девиз Тельцов в сентябре: «Проще, да лучше». Главное, чтобы было удобно. При этом звезды предостерегают: лучше отказываться от всех сомнительных затей. Даже походы на высоких каблуках могут привести к травме. Стильные кроссовки твой идеальный вариант. А чтобы не пренебрегать трендами, выбери модные джинсы с контрастной вставкой и, например, жакет или пальто в цветную клетку.

Близнецы

Те из Близнецов, которые так и не успели отдохнуть за лето, будут вознаграждены в самом начале осени. Если ты из их числа, приготовь купальник, а если все же отпуск был потрачен — готовься к серьезным рабочим будням. Кстати, звезды сулят тебе какое-то новое романтическое увлечение. Похоже, легкомысленное платье в горох — то, что нужно. Не забудь прикрыть его тренчем и надеть грубые ботильоны-носки, чтобы слегка ужесточить образ.

Звезды говорят Ракам в сентябре: «Будь готова ко всему». Возможно, поэтому нужно запастись каким-нибудь весьма экстравагантным предметом гардероба. Кто знает, куда тебя занесет после работы? Придется ли составить компанию подруге на отвязной вечеринке или же отправиться на встречу с его родителями…

Львы, наверное, единственный знак, представительницы которого точно готовы к осенним начинаниям. Новая работа, новый парень или даже новая страна — Львицы везде преуспеют. Главное правило — взять вместительную сумку и надеть теплый кашемировый свитер.

И спорт, и стиль! Девы с приходом осени решат взяться за свою спортивную форму, поэтому место одежды в стиле casual в гардеробе займут вещи в стиле спортшик. Кажется, это отличный повод прикупить новую пару кроссовок. Но не забывай о платьях! Все-таки ты девочка.

Звезды пророчат Весам некие грандиозные планы, для успешной реализации которых тебе понадобятся и выдержка, и креативность, и целеустремленность. Не стоит пренебрегать помощью близких или просто тех людей, которые окажутся более компетентными в конкретных вопросах. Например, если подруга-имиджмейкер уверяет тебя, что тот классный комбинезон сидит на тебе идеально, покупай не раздумывая.

Скорпион

Скорпионы встретят эту осень немного в тени более успешных и отдохнувших за лето коллег и подруг. Но, как говорится, в тихом омуте… Затаись в засаде, придумай коварный план и действуй. Ближе к концу месяца звезды обещают тебе финансовое благополучие. Кстати, в засаде лучше всего прятаться в стильном кожаном тренче — и не холодно, и выглядит стильно.

Сентябрь у Стрельцов точно не будет легким: придется потрудиться и на бытовом, и на карьерном поприще. К концу месяца ты обязательно будешь вознаграждена за старания и отправишься в небольшой трип, но, к сожалению, не совсем в теплую страну. Поэтому постарайся уместить свою теплую куртку в небольшой чемодан, а все важные вещи лучше держи поближе к сердцу, например в поясной сумке.

Козерог

Интриги, ссоры, манипуляции — кажется, Козероги в сентябре войдут в роль светской сплетницы. Что же, значит и внешний вид должен соответствовать. Придется примерить что-то экстрамодное, например платье «дикой» расцветки и высокие сапоги. А чтобы все точно поверили, что тебе самой скрывать нечего, повесь на плечо полупрозрачную сумочку.

Водолей

По версии звезд, Водолеи, наконец-то, получат определенный статус, как на работе, так и в обществе. Будь готова к продвижению по карьерной лестнице, новым полезным знакомствам и связям. Тебе придется нравиться всем, поэтому оставь экстравагантные наряды для октября, а сейчас пуститься во все тяжкие можно разве что только с помощью верхней одежды. Красное пальто вполне подойдет.

Рыбам в сентябре суждено попробовать что-то новое и уделить внимание тем сферам жизни, до которых до этого не доходили руки. Жди приглашения от принца на белом коне и не забывай о своих желаниях. Если хочешь поэкспериментировать со стилем, подбери комплект одежды трендового течения «вестерн». При виде стильной городской амазонки-охотницы он точно не сможет устоять.

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Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock/VOSTOCK