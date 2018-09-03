Тест: узнай, какой оттенок красной помады подойдет именно тебе

Красная помада, как и маленькое черное платье, должна быть в арсенале у каждой девушки. Но как правильно подобрать подходящий тон из бесконечного множества всех возможных оттенков? Упрости себе жизнь и облегчи процесс выбора — пройди наш тест и узнай, какой оттенок красной помады предназначен именно для тебя!

Красная помада — проверенное средство для соблазнения противоположного пола. Именно она делает твой образ более дерзким, сексуальным и таким женственным, а главное — притягивает мужские взгляды. Красная помада — бессмертный тренд. Откроем тебе маленький секрет: алый оттенок — бестселлер в большинстве существующих на сегодняшний день коллекций. Красная помада — неотъемлемый атрибут образа смелой и самодостаточной девушки. Из разряда косметики для особых случаев она постепенно перешла в абсолютный мастхэв каждой девушки, который можно носить и в повседневной жизни — на прогулку или даже на работу.

Красная помада подходит абсолютно каждой девушке. Осталось только правильно подобрать оттенок. Есть два решающих фактора, которые помогут тебе в этом деле.

1. Тон кожи

Цвет глаз и кожи играет немалую роль в выборе правильного оттенка:

— Светлокожим подойдут винные оттенки губной помады, а также спелой сливы и вишни.

— Если у тебя розовыйподтон кожи, то будь осторожнее с яркими оттенками, лучше всего остановиться на классическом красном цвете.

— Если у тебя смуглаякожа, откажись от помад кирпичного цвета, а также будь аккуратна с холодными оттенками. Запомни: в твоем случае чем ярче оттенок, тем лучше.

— Больше всего повезло девушкам, у которых оливковыйподтон кожи. Им подойдет буквально любой оттенок красной помады.

2. Цвет волос

Наверное, это самый главный фактор, на который стоит опираться при выборе оттенка помады.

— Блондинкамобычно подходят ягодные оттенки, но при этом морковно-красный и коралловый цвета выгодно подчеркнут достоинства твоей внешности.

— Хотя и бытует мнение, что брюнеткамподходит абсолютно любой тон красной помады, — это не совсем верно. Например, красный цвет с ягодной примесью противопоказан обладательницам черных и каштановых волос. Зато для всех брюнеток точно подойдут винные и бордовые тона.

— Обладательницам огненногоцвета волос стоит воздержаться от использования помад с холодным подтоном и ягодных оттенков. Попробуй коралловый или морковный цвет. Они подчеркнут яркость твоих волос.

Но чтобы не стоять долго у зеркала в попытках определить свой подтон кожи, пройди наш тест и узнай, какой из множества оттенков красной помады подойдет именно тебе.

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Фото: Shutterstock, Instagram.