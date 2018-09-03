Модые тенденции: 13 теплых сарафанов для холодной осени

Осенью, особенно сильно хочется одеваться комфортно и удобно. С приходом холодов и дождей, в гардеробе, все летние легкие платья и сарафаны в цветочек, уберутся на зимовку. Но, ведь осень совсем не повод отказываться от женственных нарядов?! Особенно, если учесть, какое разнообразие теплых платьев, юбок и сарафанов предлагают производители. Модые тенденции: 13 теплых сарафанов для холодной осениТеплый сарафан, заслуживают отдельного внимания. Сам по себе, он вполне самодостаточная модная единица, которую можно дополнить пальто или курткой. Но все же наиболее стильно и удобно, сочетания сарафанов с разной одеждой. Если летом мы носили платья комбинации с футболками, то ничего не мешает нам также поступить с сарафанами и сочетать их водолазками или рубашками. Многослойность, как известно, не выходит из моды. К тому же лишний слой одежды гарантированно согреет, когда температура начнет опускаться ближе к нулю.

Разнообразие ткани, из которой шьются теплые сарафаны позволяет каждому выбирать их себе по вкусу и потребностям. Есть те, что шерстяные и трикотажные, а есть джинсовые, вельветовые и кожаные. Первые несомненно относятся к тем, что согревают, то вторые, скорее про стиль. В любом случае, и те и другие прекрасно сочетаются с рубашками, водолазками, свитерами и футболками с длинным рукавом. Не стоит себя ограничивать в своих желаниях, если хочется купить сразу два или три сарафана. Они хоть как-то помогут скрасить ожидание весны, тепла и лета. Читайте также: Модные тренды: 13 кожаных вещей на все сезоны Модные тренды: Идеальные осенние образы