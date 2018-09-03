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Celine сменили логотип
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Celine сменили логотип 

FashionTime + ещё 2 18 минут назад
Фото: FashionTime
Автор: Юлия Питиромова
После ухода Фиби Файло в декабре 2017 года, проработавшей в Celine почти 10 лет, весь модный мир замер в ожидании и начал терпеливо ждать. Сначала ждали имя нового креативного директора французского Дома, сейчас же, после назначения Эди Слимана в феврале этого года все ждут, что же будет происходить с брендом после его прихода. Начал Эди Слиман со смены логотипа и удалением всех старых фотографий как из аккаунта бренда, так и с официального сайта. В 2012 году он так же виртуозно сменил логотип в Yves Saint Laurent.
Накануне предстоящей Недели моды сезона SS 2019 дизайнер приоткрыл занавес и показал, что новый логотип Celine является отсылкой к историзму и истокам 60-х. Сами буквы в названии бренда стали более сбалансированными и ближе друг к другу. Для большей чистоты убрали акцент на букву «Е» и «Paris» больше не появится под логотипом бренда.
Напомним, что настоящая слава к модному Дому пришла в середине 60-х и первый логотип у Celine появился как раз в это же время.
Эди Слиман БылоСтало
Публикация от CELINE (@celine) 2 Сен 2018 в 1:18 PDT
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