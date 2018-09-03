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Эди Слиман сменил написание названия и логотип Céline
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Эди Слиман сменил написание названия и логотип Céline 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Новый креативный директор Céline Эди Слиман всерьез взялся за изменения. Во-первых, из официального названия бренда исчез аксант — теперь оно пишется как Celine. Также, теперь у бренда новый логотип. И наконец, из инстаграма бренда исчезли все старые посты, а в новых объясняется эта разительная перемена: так, новый логотип берет свое начало в 1960-х и отсылает к самой первой версии, но написан модернистским шрифтом, созданном в тридцатых. Исчезновение аксанта объясняют «балансированием пропорций»
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