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Модный дом Céline перестал быть Céline
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Модный дом Céline перестал быть Céline 

Lenta.ru + ещё 4 52 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Французский модный дом Céline сменил свой логотип на Celine, убрав аксан над буквой «е». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 3 сентября.
Идея была навеяна логотипом 1960-х годов, когда во французском языке аксан использовался реже. По мнению компании, без него логотип стал выглядеть лаконичным и сбалансированным.
Кроме того, дизайнеры сократили расстояние между всеми буквами.
Слово Paris больше не будет упоминаться на рекламных кампаниях, однако останется на ярлыках одежды, коробках для обуви и на фирменных пакетах.
Модный дом Celine был основан Селин Вивиана и ее мужем Ричардом в 1945 году. Компания занимается производством люксовой одежды, обуви, сумок и аксессуаров. С 1996 года компания входит в состав международного холдинга LVMH.
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