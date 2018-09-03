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Дизайнеров и моделей в Костроме приглашают на фестиваль моды и красоты «Fashion Beauty Week»
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Дизайнеров и моделей в Костроме приглашают на фестиваль моды и красоты «Fashion Beauty Week» 

Kostroma.Today 54 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
Фестиваль моды и красоты «Fashion Beauty Week» приглашает дизайнеров, моделей, дистрибьютеров, партнеров, фотографов и, конечно же, зрителей, узнал KOSTROMA.TODAY. Невероятное мероприятие пройдет в Костроме 26 и 27 октября.
«Fashion Beauty Week» — это площадка, где покажут не только коллекции дизайнеров. Все причастные к индустрии моды смогут познакомиться и завести полезные для бизнеса связи.
В фестивале примут участие дизайнеры, поставщики, оптовики, байеры, бизнес-эксперты, а также специалисты в мире моды и красоты. Здесь каждый сможет найти «своего» человека, познакомиться, пообщаться, обменяться ценными советами, а в дальнейшем стать партнерами.
От дизайнеров требуются предоставить 7-10 изделий. В дефиле будут участвовать профессиональные модели.
Чтобы стать участником этого знакового для Костромы события, нужно оставить заявку на официальном сайте «Fashion Beauty Week» или написать на e-mail: info@fashionbeautyweek.ru.
Фестиваль пройдет в гостиничном комплексе «Волга».
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