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Ямальские молодые дизайнеры разработают собственный неповторимый бренд
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Ямальские молодые дизайнеры разработают собственный неповторимый бренд 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале продолжается прием заявок на конкурс «Ямал — центр арктической моды». Заявки на участие в проекте оставляют очень перспективные мастера. Среди них — бренд «Полуостров»: модные принты наносятся на свитшоты, футболки и сумки TOTE-BAG. Клавдия Аверьянова создаёт коллекции современной одежды с элементами национального орнамента народов Севера.
Йннане Лапсуй — мастер одежды с национальным колоритом и уникальных украшений ручной работы, Галины Яптик — одежды с национальными элементами. Галина Кимобаева шьёт праздничную одежду, а Юлия Скиц создаёт замечательные аксессуары и подарки ручной работы и декорирует одежду. Профиль Олеси Пяк — пояса, подвески, кошельки, браслеты и другие украшения. Анастасия Падикова изготавливает коллекции одежды, украшения и аксессуары. Молодой дизайнер Валентина Худи занимается разными видами рукоделия: вязание, швейное дело, макраме, вышивка и другие. Ольга Тибичи — мастер национального костюма, изготавливает детские ягушки. Лариса Базанова создает настоящие шедевры из валенной шерсти.
Эти имена — лишь некоторые из потенциальных участников конкурса, чьи заявки обработаны организационным комитетом конкурса. В ближайшем будущем регион ждет открытие многих интересных имен и увлекательное шоу проекта «Ямал центр арктической моды», — сообщила ИА «Север-Пресс» пресс-секретарь конкурса «Ямал — центр арктической моды» Алиса Ясина.
Кроме того, уже утверждены три спикера проекта. Это fashion-эксперт Нелли Бренер, стилист-визажист Надежда Алей и один из самых востребованных и популярных историков моды Мэган Виртанен. В самое ближайшее время станут известны имена еще трех спикеров, которые поделятся с участниками секретами ведения успешного модного бизнеса.
Отметим, в июле этого года Санкт-Петербургская «Продюсерская студия моды Нелли Бренер» при поддержке региональной общественной организации «Центр развития гражданских инициатив» Ямала запустили уникальный конкурс молодых дизайнеров «Ямал — центр арктической моды». Это первый в России проект, задача которого закрепить статус региональной модной индустрии, а также раскрыть потенциал молодых дизайнеров. Участников конкурса объявят 15 сентября. С середины сентября и до декабря конкурсанты будут обучаться, создавать свои коллекции, а зрители наблюдать за их успехами в еженедельных выпусках передачи по ТВ. На YouTube канале конкурса будут выложены записи каждого выпуска и много интересных видео с участниками и спикерами. В первых числах декабря в Салехарде пройдет заключительный этап и финал конкурса.
Наградами победителей станут гранты на создание своей коллекции от организаторов конкурса, участие в Неделе моды и собственная коллекция в витринах бутиков Санкт-Петербурга. У всех дизайнеров-участников конкурса появится возможность развития личного бренда, создания и открытия своего дела. Полученные во время обучения знания и стимулирующие призы помогут начинающим дизайнерам правильно организовать работу. Каждый мастер сможет представить работы широкой публике на грандиозной выставке-продаже в декабре.
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