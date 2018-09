Модель с волосами над верхней губой в рекламе косметики. Фанаты довольны!

На днях в Instagram бренда косметики MAC появилась фотография — реклама нового оттенка карандаша для губ. Внимательные пользователи заметили у модели волосы над верхней губой. Реакция была непредсказуемой.

Оказалось, фотографы решили не фотошопить картинку, оставив все, как есть. И фанатам бренда это очень понравилось. Они уверены — это реальная красота женщины.

Into the woods with Lip Pencil in Chestnut is probably the closest to nature we'll get this year. M·A·C Artist @mttthw helps @nats.vibe find her wild side. #Regram

30 Авг 2018 в 3:00 PDT «Спасибо MAC. Красота — это не всегда совершенство. Цвет великолепный. У кого-то шок: женщина с волосами на лице!»; «Это так круто и революционно! За натуральность!»; «Мы в 2018-м, волосы на теле это нормально!»; «Я люблю настоящую красоту, а не фотошоп!», — пишут подписчики бренда под фотографией.

