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Модель с волосами над верхней губой в рекламе косметики. Фанаты довольны!
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Модель с волосами над верхней губой в рекламе косметики. Фанаты довольны! 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
На днях в Instagram бренда косметики MAC появилась фотография — реклама нового оттенка карандаша для губ. Внимательные пользователи заметили у модели волосы над верхней губой. Реакция была непредсказуемой.
Оказалось, фотографы решили не фотошопить картинку, оставив все, как есть. И фанатам бренда это очень понравилось. Они уверены — это реальная красота женщины.
Into the woods with Lip Pencil in Chestnut is probably the closest to nature we'll get this year. M·A·C Artist @mttthw helps @nats.vibe find her wild side. #Regram
Публикация от M·A·C Cosmetics (@maccosmetics)
30 Авг 2018 в 3:00 PDT  «Спасибо MAC. Красота — это не всегда совершенство. Цвет великолепный. У кого-то шок: женщина с волосами на лице!»; «Это так круто и революционно! За натуральность!»; «Мы в 2018-м, волосы на теле это нормально!»; «Я люблю настоящую красоту, а не фотошоп!», — пишут подписчики бренда под фотографией.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/model-s-volosami-nad-verhnej-guboj-v-reklame-kosmetiki-fanaty-dovolny/
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Женский форум
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