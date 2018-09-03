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Какой ювелирный дом решил впервые рассказать о своей истории?
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Какой ювелирный дом решил впервые рассказать о своей истории? 

BeautyHack.ru 2 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Van Cleef, Graff, Bvlgari или Cartier — какой из легендарных ювелирных брендов впервые расскажет и покажет свою историю в Московском Кремле?
7 сентября украшения Bvlgari впервые будут выставлены в Московском Кремле. Увидеть, а главное почувствовать тонкое мастерство работы можно, посетив ретроспективную выставку, которая с невиданным размахом расскажет об истории легендарного ювелирного бренда. Выставка станет настоящей «машиной времени», которая позволит проследить изменения дизайна украшений от самых первых серебряных вещей, созданных в конце XIX века, до роскошных произведений эпохи dolce vita и последующих знаменитых коллекций. В выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца впервые можно будет увидеть исторические драгоценности — коллекцию Элизабет Тейлор, итальянской актрисы Анны Маньяни, свадебную инфанту Беатрисы Испанской и другие драгоценности, принадлежавшие самым красивым и харизматичным дивам прошлого столетия (о дргуих красавицах Золотого века Голливуда можно почитать здесь).
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