В Кремле открылась самая масштабная ретроспективная выставка в истории Bvlgari

В комплексе музеев Московского Кремля открылась выставка произведений итальянского ювелирного дома Bvlgari. В рамках экспозиции под названием «Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей» представлена самая масштабная коллекция в новейшей истории ювелирного дома.

«Мы представляем, например, коллекцию Анны Маньяни (первая итальянская актриса, получившая премию «Оскар» за лучшую женскую роль. — RT)… У нас в коллекции много украшений, таких как эти, которые будут впервые представлены публике», — заявил генеральный директор Bvlgari Жан-Кристоф Бабен.

Как отмечает «Вечерняя Москва», генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина сообщила, что посетители смогут ознакомиться с украшениями Bvlgari, которые носили известные женщины с 70-х годов XIX века до 90-х годов XX века.

По словам организаторов, в экспозиции будет прослеживаться история развития бренда, а также технологий создания драгоценностей.

В рамках выставки пройдёт лекционная программа, в которую входит ознакомление посетителей со стилем и модой эпохи «Dolce vita» и историей развития компании.

В экспозиции представят более 500 экспонатов ювелирного дома, а также мировых частных собраний, среди которых — украшения Элизабет Тейлор Одри Хепберн и других знаменитостей.

Выставка продлится с 7 сентября по 13 января.