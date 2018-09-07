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В Кремле открылась самая масштабная ретроспективная выставка в истории Bvlgari
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В Кремле открылась самая масштабная ретроспективная выставка в истории Bvlgari 

RT на русском + ещё 12 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В комплексе музеев Московского Кремля открылась выставка произведений итальянского ювелирного дома Bvlgari. В рамках экспозиции под названием «Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей» представлена самая масштабная коллекция в новейшей истории ювелирного дома.
«Мы представляем, например, коллекцию Анны Маньяни (первая итальянская актриса, получившая премию «Оскар» за лучшую женскую роль. — RT)… У нас в коллекции много украшений, таких как эти, которые будут впервые представлены публике», — заявил генеральный директор Bvlgari Жан-Кристоф Бабен.
Драгоценности представят актрисы Светлана Ходченкова, Ева Грин и Алисия Викандер.
Как отмечает «Вечерняя Москва», генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина сообщила, что посетители смогут ознакомиться с украшениями Bvlgari, которые носили известные женщины с 70-х годов XIX века до 90-х годов XX века.
По словам организаторов, в экспозиции будет прослеживаться история развития бренда, а также технологий создания драгоценностей.
В рамках выставки пройдёт лекционная программа, в которую входит ознакомление посетителей со стилем и модой эпохи «Dolce vita» и историей развития компании.
В экспозиции представят более 500 экспонатов ювелирного дома, а также мировых частных собраний, среди которых — украшения Элизабет Тейлор, Одри Хепберн и других знаменитостей.
Выставка продлится с 7 сентября по 13 января.
Ранее на kp.ru сообщалось, что 7 сентября в Санкт-Петербурге откроется выставка, на которой будут представлены работы сына поэта Иосифа Бродского — Андрея Басманова.
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