Ещё
В Кремле открылась выставка драгоценностей Дома Bvlgari: их носили Элизабет Тейлор, Одри Хепберн и другие знаменитости (ВИДЕО)
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кремле открылась выставка драгоценностей Дома Bvlgari: их носили Элизабет Тейлор, Одри Хепберн и другие знаменитости (ВИДЕО) 

Newsru.com + ещё 16 7 сентября 2018
Фото: Newsru.com
7 сентября в Музеях Московского Кремля впервые в России открылась ретроспективная выставка произведений высокого ювелирного искусства, всемирно известного итальянского Дома Bvlgari. Экспозиция называется «Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей», она будет работать до 13 января 2019 года.
Посетителей ждут в двух выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы, где будет представлено более пятисот уникальных драгоценных украшений из коллекции наследия Bvlgari и из мировых частных собраний, сообщается на  сайте
Музеев Московского Кремля.
"Музеи Кремля — это один из самых престижных музеев на планете, здесь лучшие коллекции в мире. Для нас большая честь, что наша выставка пройдет именно в этом музее. Это удается далеко не каждому бренду, так что нам посчастливилось принадлежать к очень узкому кругу тех, кто получил возможность выставляться в Кремле", — заявил ТАСС генеральный директор Bvlgari Жан-Кристоф Бабен.
В связи с брендом Bvlgari невозможно не назвать имена таких легендарных женщин, как Анна Маньяни, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Ингрид Бергман, Джина Лоллобриджида, Моника Витти, Софи Лорен. Выставка включает большое количество драгоценностей, которые выражали харизматичный образ и неповторимый характер каждой из них, отмечают научные сотрудники музея.
Среди экспонатов — произведения, созданные на протяжении многих десятилетий, начиная с ранних серебряных изделий, выполненных в неогреческой традиции основателем семейного дела Сотирио Булгари в 1870-1890-е годы, включая роскошные изделия 1950-1960-х годов — эпохи дольче вита (La dolce vita — «сладкая жизнь»), а также экстраординарные творения 1970-1990-х годов.
Стоит отдельно сказать о представленных на выставке браслетах-часах Serpenti, разрабатываемых ювелирным домом с середины 1940-х годов. Коллекция символизирует древние римские корни бренда и отражает эстетику XX столетия: в конструкции изделий применена технология Tubogas (тубогаз — газовая трубка), когда гибкая полая лента из драгоценного металла обвивает запястье и заканчивается часами. При этом использовалось великое множество вариантов декора чешуек: эмали, камни, матовое и полированное золото.
В другой знаковой коллекции Дома Bvlgari — Monette — с середины 1960-х годов используются огромной исторической ценности греческие, римские и персидские монеты.
"Таким образом, выставка в Музеях Московского Кремля продемонстрирует эволюцию дизайна прославленного итальянского Дома Bvlgari, чье творческое наследие является яркой страницей в истории мирового ювелирного искусства XX столетия", — сообщается на сайте Музеев Кремля.
К выставке подготовлен тематический сайт-сателлит
bulgari.kreml.ru, где помимо фотографий размещены анонсы лекций, программ для детей и других мероприятий.
Журналистка Елена Стафьева накануне, 6 сентября, разместила в  Facebook
небольшой, но зрелищный тизер к выставке.
На открытие выставки прибыла Китти Спенсер — племянница принцессы Дианы, сообщается в  Instagram
Музеев Московского Кремля. Также Китти посетит исторические и культурные объекты Москвы.
Newsru.com: последние новости
"Спасибо, Москва!": Собянин победил на выборах мэра Москвы Британские принцы Уильям и Гарри посетили лондонскую премьеру восьмого эпизода "Звездных войн", в котором снялись в ролях штурмовиков В Башкирии мужчину с ДЦП не пустили в торговый центр - чтобы не "пугал" людей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мать променяла дочь на жилье и ничуть не жалеет17
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость30
Раскрыта тайна бабушек с сиреневыми головами
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину8
Какие женщины на самом деле мужчины
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
05:35
Подростки, превратившиеся в странных существ
Красота Здоровье
05:27
Свадьбы и роды российских звезд летом 2018
Звёзды Дети
08:36
Как наш мозг дурачит нас
Здоровье Психология
01:55
Как выглядели звезды в школе
Звёзды
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:52
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение