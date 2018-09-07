В Кремле открылась выставка драгоценностей Дома Bvlgari: их носили Элизабет Тейлор, Одри Хепберн и другие знаменитости (ВИДЕО) 

7 сентября в Музеях Московского Кремля впервые в России открылась ретроспективная выставка произведений высокого ювелирного искусства, всемирно известного итальянского Дома Bvlgari. Экспозиция называется «Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей», она будет работать до 13 января 2019 года.
Посетителей ждут в двух выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы, где будет представлено более пятисот уникальных драгоценных украшений из коллекции наследия Bvlgari и из мировых частных собраний, сообщается на сайте
Музеев Московского Кремля.
"Музеи Кремля — это один из самых престижных музеев на планете, здесь лучшие коллекции в мире. Для нас большая честь, что наша выставка пройдет именно в этом музее. Это удается далеко не каждому бренду, так что нам посчастливилось принадлежать к очень узкому кругу тех, кто получил возможность выставляться в Кремле", — заявил ТАСС генеральный директор Bvlgari Жан-Кристоф Бабен.
В связи с брендом Bvlgari невозможно не назвать имена таких легендарных женщин, как Анна Маньяни, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Ингрид Бергман, Джина Лоллобриджида, Моника Витти, Софи Лорен. Выставка включает большое количество драгоценностей, которые выражали харизматичный образ и неповторимый характер каждой из них, отмечают научные сотрудники музея.
Среди экспонатов — произведения, созданные на протяжении многих десятилетий, начиная с ранних серебряных изделий, выполненных в неогреческой традиции основателем семейного дела Сотирио Булгари в 1870-1890-е годы, включая роскошные изделия 1950-1960-х годов — эпохи дольче вита (La dolce vita — «сладкая жизнь»), а также экстраординарные творения 1970-1990-х годов.
Стоит отдельно сказать о представленных на выставке браслетах-часах Serpenti, разрабатываемых ювелирным домом с середины 1940-х годов. Коллекция символизирует древние римские корни бренда и отражает эстетику XX столетия: в конструкции изделий применена технология Tubogas (тубогаз — газовая трубка), когда гибкая полая лента из драгоценного металла обвивает запястье и заканчивается часами. При этом использовалось великое множество вариантов декора чешуек: эмали, камни, матовое и полированное золото.
В другой знаковой коллекции Дома Bvlgari — Monette — с середины 1960-х годов используются огромной исторической ценности греческие, римские и персидские монеты.
"Таким образом, выставка в Музеях Московского Кремля продемонстрирует эволюцию дизайна прославленного итальянского Дома Bvlgari, чье творческое наследие является яркой страницей в истории мирового ювелирного искусства XX столетия", — сообщается на сайте Музеев Кремля.
К выставке подготовлен тематический сайт-сателлит
bulgari.kreml.ru, где помимо фотографий размещены анонсы лекций, программ для детей и других мероприятий.
Журналистка Елена Стафьева накануне, 6 сентября, разместила в Facebook
небольшой, но зрелищный тизер к выставке.
На открытие выставки прибыла Китти Спенсер — племянница принцессы Дианы, сообщается в Instagram
Музеев Московского Кремля. Также Китти посетит исторические и культурные объекты Москвы.