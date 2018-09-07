В Кремле открылась выставка драгоценностей Дома Bvlgari: их носили Элизабет Тейлор, Одри Хепберн и другие знаменитости (ВИДЕО)

7 сентября в Музеях Московского Кремля впервые в России открылась ретроспективная выставка произведений высокого ювелирного искусства, всемирно известного итальянского Дома Bvlgari. Экспозиция называется «Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей», она будет работать до 13 января 2019 года.

Посетителей ждут в двух выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы, где будет представлено более пятисот уникальных драгоценных украшений из коллекции наследия Bvlgari и из мировых частных собраний, сообщается на сайте

Музеев Московского Кремля.

"Музеи Кремля — это один из самых престижных музеев на планете, здесь лучшие коллекции в мире. Для нас большая честь, что наша выставка пройдет именно в этом музее. Это удается далеко не каждому бренду, так что нам посчастливилось принадлежать к очень узкому кругу тех, кто получил возможность выставляться в Кремле", — заявил ТАСС генеральный директор Bvlgari Жан-Кристоф Бабен.

Среди экспонатов — произведения, созданные на протяжении многих десятилетий, начиная с ранних серебряных изделий, выполненных в неогреческой традиции основателем семейного дела Сотирио Булгари в 1870-1890-е годы, включая роскошные изделия 1950-1960-х годов — эпохи дольче вита (La dolce vita — «сладкая жизнь»), а также экстраординарные творения 1970-1990-х годов.

Стоит отдельно сказать о представленных на выставке браслетах-часах Serpenti, разрабатываемых ювелирным домом с середины 1940-х годов. Коллекция символизирует древние римские корни бренда и отражает эстетику XX столетия: в конструкции изделий применена технология Tubogas (тубогаз — газовая трубка), когда гибкая полая лента из драгоценного металла обвивает запястье и заканчивается часами. При этом использовалось великое множество вариантов декора чешуек: эмали, камни, матовое и полированное золото.

В другой знаковой коллекции Дома Bvlgari — Monette — с середины 1960-х годов используются огромной исторической ценности греческие, римские и персидские монеты.

"Таким образом, выставка в Музеях Московского Кремля продемонстрирует эволюцию дизайна прославленного итальянского Дома Bvlgari, чье творческое наследие является яркой страницей в истории мирового ювелирного искусства XX столетия", — сообщается на сайте Музеев Кремля.

К выставке подготовлен тематический сайт-сателлит

bulgari.kreml.ru, где помимо фотографий размещены анонсы лекций, программ для детей и других мероприятий.

Журналистка Елена Стафьева накануне, 6 сентября, разместила в Facebook

небольшой, но зрелищный тизер к выставке.

На открытие выставки прибыла Китти Спенсер — племянница принцессы Дианы, сообщается в Instagram

Музеев Московского Кремля. Также Китти посетит исторические и культурные объекты Москвы.