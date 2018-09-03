Ещё
5 модных тренчей на осень
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 модных тренчей на осень 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Классика жанра
Если вы только планирует исследовать новые земли под названием мир тренчей, то советуем начать все же с классической модели, а потом уже танцевать в сторону самых необычных и уникальных. И вы всегда пожеланию сможете его кастомизировать — DIY никто не отменял.
PVC и винил
Такие тренчи стали настоящей сенсацией прошлой весной. Но нам было недостаточно 3 месяцев, чтобы вдоволь ими насладиться, поэтому предлагаем продлить свое удовольствие еще и на осень. С джинсами и белыми больонами получится очень модный лук.
ART  Дизайнеры все как один в этом году решили использовать тренчи в качестве полотна для творчества и превратили свои модели в настоящие произведения искусства. Burberry, например будто маркером раписали и разрисовали свою клаасическую модель. Мы в полном восторге!
Цвет
Пока все поголовно будут закупаться тренчами нюдовых оттенков, вы можете сделать шаг и мат и приобрести себе модель яркого цвета. У Victoria Beckham есть очень симпатичная модель, которая поможет вам выделиться из толпы.
Пастель
Если не готовы к ярким цветам, то выбирайте тренчи пастельных оттенков или с дополнительными цветнными вставки нежных цветов, как у Prada.
SNCmedia.ru: последние новости
7 трендов, которые останутся с нами этой осенью Виктория Куксина: «Сейчас лучший момент, чтобы быть дизайнером в России» 9 идей для маникюра, которые мы позаимствовали у Блейк Лайвли
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов10
Знаменитости, которых убили из ревности3
Названы продукты, вызывающие сильную зависимость2
Назван идеальный размер женской груди52
Первое свидание Бузовой оказалось полным провалом47
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
06:00
Чудовищные трансформации людей
Здоровье Красота
05:22
Артисты, которые так и не смогли купить славу
Звёзды
13:13
Бодибилдеры, перестаравшиеся в борьбе за тело
Здоровье
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
04:44
Российские актрисы в пикантных бикини
Звёзды Красота
11:39
Привычные сочетания продуктов опасны для здоровья
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение