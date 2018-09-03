5 модных тренчей на осень

Классика жанра

Если вы только планирует исследовать новые земли под названием мир тренчей, то советуем начать все же с классической модели, а потом уже танцевать в сторону самых необычных и уникальных. И вы всегда пожеланию сможете его кастомизировать — DIY никто не отменял.

PVC и винил

Такие тренчи стали настоящей сенсацией прошлой весной. Но нам было недостаточно 3 месяцев, чтобы вдоволь ими насладиться, поэтому предлагаем продлить свое удовольствие еще и на осень. С джинсами и белыми больонами получится очень модный лук.

ART Дизайнеры все как один в этом году решили использовать тренчи в качестве полотна для творчества и превратили свои модели в настоящие произведения искусства. Burberry, например будто маркером раписали и разрисовали свою клаасическую модель. Мы в полном восторге!

Цвет

Пока все поголовно будут закупаться тренчами нюдовых оттенков, вы можете сделать шаг и мат и приобрести себе модель яркого цвета. У Victoria Beckham есть очень симпатичная модель, которая поможет вам выделиться из толпы.

Пастель

Если не готовы к ярким цветам, то выбирайте тренчи пастельных оттенков или с дополнительными цветнными вставки нежных цветов, как у Prada.