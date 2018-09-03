Осень в большом городе — макияж звезд для начала сезона

Джиджи Хадид

Модель на своем примере показывает нам один из трендов этой осени — четкие, графичные стрелки (видео-инструкцию, как создать такие, ищите здесь). Ровный тон с легким сиянием, естественные брови и помада гаммы нюд завершают макияж (и не спорят с главным акцентом образа!).

Линдси Лохан

Актриса и певица для начала сезона выбрала матовые тени оранжевого цвета.

Сара Сампайо

Модель встречает осень на Венецианском кинофестивале (ее образ на открытии можно посмотреть здесь). Для одного из вечеров Сара выбрала яркий, но элегантный образ с двумя акцентами — подчеркнутым взглядом и насыщенным оттенком губ.

Тейлор Хилл

Супермодель не торопится полностью переходить на осенние краски в макияже и спокойные прически. Ее образ — небрежный пучок с лентой в волосах, розовые тени и блеск для губ сочного оттенка клубники.

Лили Олдридж

Все лето модель предпочитала очень легкие и естественные образы (о том, как их повторить, читайте здесь). К осени Лили выбирает более насыщенные и темные оттенки — яркие румяна на яблочках щек, пушистые ресницы, прокрашенная слизистая глаза и четко очерченные брови.