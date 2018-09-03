7 причесок, которые не нравятся мужчинам

Конечно, равнять всех под одну гребенку нельзя. Одни считают, что единственная правильная женская прическа — длинные локоны (и все равно, что они путаются, мешаются, электризуются и вообще часто раздражают даже свою хозяйку). Другим вообще все равно, что на голове их избранницы. А у кого-то вообще все построено на ассоциациях. Начес на голове может напомнить шиньон школьной учительницы, а невинный с виду колосок — хвост скорпиона.

Ну и в итоге мы сами выбираем, как подстричься и как уложить волосы. Но предупреждён — значит, вооружён. Итак, какие варианты попали в чёрный список?

Гулька

Тот самый пучок на макушке, в который мы сматываем волосы, чтобы не мешались перед уборкой, готовкой или после душа. Ну удобно же. А оказывается, раздражают эти гули наших дорогих мужчин. «Опять эту ерунду на голове накрутила» — думают они. Извольте быть красивой всегда.

Начес

Иногда позволяем себе, если подходит под образ, немного зачесать и приподнять волосы сверху, или же просто слегка взлохматить распущенные. А оказывается, выглядим неопрятно. И вообще не начес это, а банальная лохматость. Да что бы вы понимали!

Гладкая укладка

И снова не угодили. Начёс им не нравится, гладкие укладки без единого выбившегося из прически волоска — тоже. А то, что это, между прочим, тренд последних лет, и на подиуме каждая третья с идеально гладкими волосами, их не волнует. Кто-то даже изволит съязвить «тебя что, корова языком облизала?». Фи.

Русская коса

Вот уж где не ждали подвоха. Образ Настеньки-Алёнушки из сказки наших мужчин, оказывается, тоже не вдохновляет. Тут наверно сказывается прилизанность из пункта выше + некая старомодность. Говорят, что так девушка выглядит банально, и вообще обычная коса, начинающаяся от затылка, смотрится скучно. Мужчинам больше нравятся интересные плетения — в греческом стиле, ажурные. Если уж заплетать волосы, так красиво.

Африканские косички и дреды

Выходят из моды, и вообще нравятся больше подросткам. Но на всякий случай: у большинства взрослых адекватных мужчин дреды настойчиво вызывают вопрос: «А как их мыть? А их вообще моют?». И желания прикоснуться эти волосы не вызывают. Ну разве что чисто в познавательных целях.

Короткая стрижка

Вопрос спорный, конечно. Обычно мужчины спокойно относятся к коротким волосам своих спутниц, никак не выказывая неудовольствия. Правда на вопрос, хотят ли они, чтобы девушка отрастила длинные волосы, отвечают чаще всего утвердительно.

Жесткая фиксация

Высокая причёска, букли или локоны, обильно политые лаком для волос, аж до хруста. Такая неестественность редко нравится мужчинам. Чаще всего они предпочитают высокие прически с уложенными мягкими прядями. А как вы собираетесь эти пряди незаметно фиксировать — ваша проблема. Ах да, многочисленные заколочки, невидимки и резинки чаще всего не нравятся тоже.