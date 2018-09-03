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Назван худший наряд Венецианского кинофестиваля
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Назван худший наряд Венецианского кинофестиваля 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
А принадлежит он музе Педро Альмодовара.
Испанскую актрису Бланку Суарес зрители знают по фильмам Альмодовара, а еще — по сериалу «Черная лагуна» (прототип российской «Закрытой школы»). 29-летняя девушка — не только потрясающая актриса, но еще и редкая красавица. Вот только с выбором нарядов вечно промахивается. На красной дорожке Венецианского фестиваля она стала одной из самых безвкусно одетых звезд.
Для показа фильма «Братья Систерс» Бланка выбрала в прямом смысле этого слова блестящий аутфит. Сверкающее платье-миди, перехваченное черным поясом, звезда дополнила ботфортами из точно такой же ткани. Не хватало еще головного убора в тон.
Неизвестно, есть ли у актрисы личный стилист, но с модными образами у нее постоянные проблемы. Надеть белое нижнее белье под черную водолазку? Легко! Прийти на светский раут с мега-глубоким декольте, из которого буквально выпадают все прелести? И на это Суарес способна.
На одной из премьер Бланка как-то появилась в бархатном платье, словно сшитом из портьеры. К тому же, актрисе оно явно было узковато. На другую — нарядилась в платье пиджак и сапоги, напоминающие резиновые гамаши. На третью — в красное мини-платье, расшитое огромными бусинами.
В общем, всех модных промахов звезды и не перечесть. Недаром даже фанаты склонны считать, что лучше всего девушка выглядит без одежды — недаром Суарес вот уже несколько лет является лицом модных брендов купальников и нижнего белья.
Мы собрали в одной галерее самые нелепые образы Бланки с красных дорожек.
Больше фото — по стрелке.
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