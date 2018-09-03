Modest Dressing: как мода взяла курс на скромность

Тенденция на modest dressing кажется вполне понятной и предсказуемой: в поствайнштейновскую эпоху, когда все только и обсуждают последние новости о харассменте, мировое сообщество заново решило пересмотреть роль женщины в этом мире: ее предназначение, права, позиции, а, значит, и гардероб. Маятник современности, который ещё недавно воспевал (если не обожествлял) максимально открытое тело и до неприличия показную сексуальность, качнулся в другую сторону, поставив во главу угла скромность и уверенность в своей, так сказать, неявной красоте. Новые тенденции быстро вылились в то, что в постсоветском мире принято называть «мешком». Мешком, в котором наши соотечественники не видят ничего, кроме как пережитков прошедшей эпохи с ее товарным дефицитом и полным отсутствием моды как индустрии. Для мирового же сообщества новая тенденция — ещё одна прекрасная возможность для стайлинга и проявления иной женственности, истоки которой были позабыты на достаточно долгий период.

Длина макси

Повальное увлечение дизайнерами 70-ми с их любовью ко всему с приставкой «макси» вылилась в бум слишком уж длинных платьев. Michael Kors, Calvin Klein, Coach 1941, Oscar de la Renta… Привет из-за океана подхватывают и европейские коллеги, отдавая дань почтения платьям всех мастей и калибров — от платьев-сорочек до платьев-трапеций, а также юбкам длины миди. Всю неприглядность консервативных и на первый взгляд скучных нарядов может оттенить одно — богатая отделка и игра с фактурой и формами. Так, воздушные воланы, богатая драпировка и техника в стиле пэчворк помогут сгладить эффект заточения в собственной одежде, а различные вставки и игра с объемом — добиться эффекта неожиданности и шока с приятным послевкусием.

Пастельные оттенки

Никакого рокового красного, слепящего жёлтого или гламурного розового. Дизайнеры сделали ставку на мягкие базовые цвета пастельной гаммы. В фаворе оказались оттенки бежевого, песочного и нежно-голубого. Воздушные юбки, блузы, брюки и даже пиджаки, выполненные в мягкой неброской цветовой гамме, кажутся такими нежными, что в них хочется буквально купаться и находиться как можно дольше. И самое главное: все цвета обладают идеальной сочетаемостью, так что их можно миксовать и соединять без зазрения совести, не боясь совершить ошибки.

Мужская сорочка

Мужская сорочка как способ продемонстрировать окружающему миру свою независимость? Или же, наоборот, еще одна прекрасная возможность показать, что за мужским предметом гардероба, который давно стал значимой частью и женского, может скрываться хрупкая натура, душе которой так нужно спокойствие и равновесие, а не демонстрация агрессивной сексуальности? В любом случае: вторим дизайнерам, продумываем образы до мелочей, надеваем массивные пиджаки, подчеркивающие линию плеч, и уже точно никто не скажет, что скромность — не про вас.

Платья на водолазки

Раф Симонс — гений, чей безусловный талант был признан по всему миру. Именно он стоял у истоков тенденции современного поколения на минимизацию количества открытого тела, надевая на простые по крою водолазки такие же — простые — платья и наоборот. Никакой агрессии, вызова или кричащих логотипов — все лаконично и гармонично, но смотрится как глоток свежего воздуха в душном мегаполисе. Тренд уже подхватили гиганты индустрии, среди которых значатся такие имена, как Carven, Chloé, Ermanno Scervino, Giambattista Valli и Michael Kors. Правда, многие-таки остаются верными понятию женственности в его привычном исполнении, расписывая лаконичные платья огромными цветами или дополняя тюлевыми оборками.

Черно-белое сочетание

Смотреть на мир сквозь черно-белые тона, пытаясь внести разнообразие? Поверьте, нет ничего проще, а самое главное — интереснее. Помните, как нас учили еще в школе: черный низ, белый верх. В это трудно поверить, но сочетание до сих пор актуально. Не бойтесь нарушать правила: стройте свой собственный мир, кромсая его на части и внося в белоснежные total look’и деконструктивные вставки, как это делают Мартин Марджела или Симон Порт Жакмю. И да, мы забыли сказать, что «ч/б» — не просто актуальное сочетание на все времена, это — стиль и своего рода философия жизни, выполненная в самых непритязательных, но от этого — самых утончённых — тонах.