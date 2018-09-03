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Битва нарядов: Меган Маркл и королева Летиция в похожих пальто
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Битва нарядов: Меган Маркл и королева Летиция в похожих пальто 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
Вот он — тот самый случай, когда две признанные мировые иконы стиля выбрали похожие образы. Напомним, для церемонии официального сообщения о помолвке с принцем Гарри будущая герцогиня Сассексская предпочла белоснежное пальто канадского бренда LINE. Как только мир облетели первые фото девушки в этом образе, сайт интернет-магазина бренда не выдержал и «лег» на несколько часов из-за постоянных запросов пользователей.
Известно, что пальто Мара Wrap Coat, в котором была в день объявления своей помолвки, вскоре вновь появится в магазинах бренда, в том числе и онлайн, но уже под новым названием. Оно будет стоить 799 долларов.
🔹 #meghanmarkle y Doña Letizia siguen compartiendo estilo. Este abrigo blanco tipo batín con solapas y cinturón ha sido la prenda elegida. La Duquesa de Sussex elige uno de la marca @linethelabel y Doña Letizia a @varelaofficial.... #queen #queenletizia #letizia #letiziaortiz #españa #spain #meghan #duquesadesussex #royal #britishroyals #spanishroyals
Публикация отS. M. Reina Letizia (@letizia_de_princesa_a_reina) 1 Сен 2018 в 6:43 PDT  В похожем пальто мы видели и королеву-консорт Испании Летисию, супругу короля Филиппа VI. Именитая икона стиля выбрала новинку бренда Felipe Varela. Отметим, что дизайнеры данного бренда регулярно создают для супруги главы монархии творения, созданные по ее индивидуальным пожеланиям.
Кому, на ваш взгляд, больше подходит это пальто молочного оттенка: Меган Маркл и королеве-консорт Летисии?
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