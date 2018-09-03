6 идей для макияжа на каждый день

Тренд этой осени — естественный макияж в нюдовых оттенках с яркими акцентами на глаза. Я хочу предложить тебе несколько идей для топового мейкапа, которые помогут тебе получить неординарный образ, а также расскажу, как сэкономить на приобретении нужной для его создания косметики.

1. Все оттенки розового

С помощью палитры в розовых оттенках можно создать как легкий дневной, так и яркий вечерний макияж. Все, что тебе потребуется — перламутровые или матовые пудровые тени, румяна, а также помада или блеск розовых оттенков. Бледные нюдовые тени требуют ярких акцентов. Слегка нанеси на щеки розовые румяна и используй помаду для губ схожего оттенка. Чтобы не терялась выразительность взгляда, выдели линию внутреннего века или нанеси густую черную тушь на ресницы. Для вечернего макияжа в стиле smoky Eyes тебе понадобятся тени двух оттенков. Светло-розовые тени наносятся на средину подвижного века, а участок выше складки выделяется более насыщенным тоном. Растушуй оба оттенка так, чтобы переходы смотрелись плавно и незаметно.

Что купить:

Тени, Yves Rocher, 449 р. Помада-карандаш, Yves Rocher, 690 р. Блеск-уход, Yves Rocher, 449 р. Румяна, Yves Rocher, 549 р. Тушь для ресниц, Yves Rocher, 699 р.

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2. Цвет, как настроение

Главный акцент в макияже этой осенью стоит направить на глаза. Выбирай яркие тени: этим летом в тренде изумрудные, фиолетовые, голубые и синие, оранжевые и розовые цвета. Наноси тени на все веко до самой линии бровей с помощью влажной кисти или кончиками пальцев. Для усиления интенсивности цвета и придания теням стойкости используй основу под тени. Ресницы можешь оставить нетронутыми, они не требуют яркого акцента, а губы достаточно слегка покрыть прозрачным или мерцающим блеском.

Что купить:

Тени, NYX, 430 р. Тени, NYX, 390 р. Основа, NYX, 550 р. Тени, NYX, 790 р. Блеск, NYX, 590 р.

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3. Провокационный ультрафиолет

Космический фиолетовый — тренд из 90-х — возвращается в будничный мейкап. Американский институт цвета Pantone Color Institute объявил его самым модным оттенком этого года. По словам Сюзанны Маршалл, профессора медийных технологий университета Тюбингена, фиолетовый цвет сигнализирует неприятие консервативности, и если ты не хочешь выделяться из толпы, то это не твой цвет. Не стоит забывать, что яркая фиолетовая помада требует идеального тона кожи. В противном случае фиолетовый на губах только подчеркнет их. Для дневного макияжа подбирай светлые тона фиолетовой помады, при этом стоит избегать броского макияжа глаз. Темные тона помады смело используй для вечерних выходов. Можешь дополнить такой макияж золотистыми или терракотовыми тенями.

Что купить:

Помада, Makeup revolution, 423 р. Помада, Australis, 510 р. Помада, Max Factor, 720 р. Помада, Dose of Colors, 1467 р. Помада, Dose of Colors, 1767 р.

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4. Взгляд Клеопатры

Широкие стрелки — еще один модный тренд в макияже этой осени. Можно выполнить стрелки таким образом, чтобы они полностью закрывали верхнее веко, или нарисовать классические стрелки с двумя тонкими хвостиками. Чтобы стрелки не размазались в течение дня, растушуй немного черных теней вдоль нарисованной линии. Разнообразить обычные стрелки можно с помощью цветной подводки. Ты можешь соединить два цвета в одном макияже: темный цвет нанеси по линии ресниц, а цветной подводкой выведи дополнительный хвостик.

Что купить:

Карандаш, Keenwell, 768 р. Подводка, Baviphat, 686 р. Подводка, The Saem, 652 р. Подводка, Keenwell, 864 р. Подводка, The Saem, 750 р.

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5. Глянцевый блеск

Трендовыми в этом сезоне считаются помады с глянцевым финишем, увлажняющие бальзамы и блески для губ: такой макияж визуально придаст губам объема. Отдай предпочтение макияжу для губ в нежно-розовом, светло-коралловом и персиковом оттенках. Чтобы помада оставалась с тобой в течение дня, стилисты рекомендуют перед ее нанесением растушевать на губах немного матового праймера или прозрачной пудры.

Что купить:

Флюид, Gitane, 599 р. Помада, Л'этуаль, 749 р. Блеск, J. Cat Beauty, 309 р. Праймер, L’Oreal, 509 р. Пудра, Vivienne Sabo, 599 р.

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6. Макияж без макияжа

Сначала нанеси дневной защитный крем — он увлажнит кожу и защитит ее от негативного воздействия прямых солнечных лучей. Можешь воспользоваться базой под макияж, она поможет выровнять тон кожи. Нанеси хайлайтер на скулы, лоб, спинку носа, подбородок и под бровь. Ты получишь эффект сияния и свечения кожи изнутри. Растушуй средство подушечками пальцев или косметической кистью. Воспользуйся тональным кремом. Можешь добавить в него каплю флюида, это позволит воссоздать естественный здоровый блеск кожи и скрыть недостатки. Завершающий этап макияжа — нанесение светоотражающей рассыпчатой пудры. С ее помощью ты зафиксируешь макияж и придашь коже естественное сияние без жирного блеска.

Что купить:

Крем, ARNAUD, 1899 р. Основа под макияж, Prisme Libre, 2949 р. Флюид, Sergey Naumov, 2449 р. Тональный крем, NARS, 3449 р. Пудра, NARS, 2899 р.

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