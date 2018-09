Виктория Бекхэм нашла альтернативу пляжному платью

Семейные каникулы четы Бекхэм продолжаются. Семья в полном составе проводила лето на живописном юге Франции, где они отдыхают на яхте своего друга сэра Элтона Джона . Пока дети наслаждались водными развлечениями, Виктория как настоящая мама вела видеосъемку для семейного архива. Дизайнер, которую редко удается увидеть в бикини, попала в объектив фотографов в плавках и рубашке узлом спереди, заменившей пляжное платье.

