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Кисть-кабуки от Karl Lagerfeld и ModelCo
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Кисть-кабуки от Karl Lagerfeld и ModelCo 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Кисть-кабуки по имени Карл — настоящая находка для коллекционеров неповторимых мейкап-инструментов. Роскошная мягкая универсальная кисть стала венцом единственной и неповторимой (по уверению производителей) совместной коллекции макияжа австралийской культовой марки косметики ModelCo и дизайнера Карла Лагерфельда, креативного директора модного Дома Chanel, а также основателя бренда Karl Lagerfeld.
Кисть можно использовать для нанесения бронзеров, румян, хайлайтеров и прочих пудовых продуктов. Мягкий ворс и плотная набивка позволяют набирать и смешивать различные цвета для быстрого и легкого нанесения и создания безупречного макияжа. Особую ценность представляет шикарный гламурный дизайн и эксклюзивность кисти, ведь едва ли у кого-то еще может быть подобный экземпляр, увенчанный бюстом Карла Лагерфельда. Теперь осталось только найти эту красотку.
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