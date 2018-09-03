Кисть-кабуки от Karl Lagerfeld и ModelCo

Кисть-кабуки по имени Карл — настоящая находка для коллекционеров неповторимых мейкап-инструментов. Роскошная мягкая универсальная кисть стала венцом единственной и неповторимой (по уверению производителей) совместной коллекции макияжа австралийской культовой марки косметики ModelCo и дизайнера Карла Лагерфельда, креативного директора модного Дома Chanel , а также основателя бренда Karl Lagerfeld.

Кисть можно использовать для нанесения бронзеров, румян, хайлайтеров и прочих пудовых продуктов. Мягкий ворс и плотная набивка позволяют набирать и смешивать различные цвета для быстрого и легкого нанесения и создания безупречного макияжа. Особую ценность представляет шикарный гламурный дизайн и эксклюзивность кисти, ведь едва ли у кого-то еще может быть подобный экземпляр, увенчанный бюстом Карла Лагерфельда. Теперь осталось только найти эту красотку.