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В Камышине сбавили цену за уникальную коллекцию минералов
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В Камышине сбавили цену за уникальную коллекцию минералов 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В коллекции собраны экземпляры со всего мира
В Камышине продают уникальную коллекцию минералов, собранную геологом Леонидом Кравченко. Не найдя покупателей, сын известного ученого снизил цену на 700 тысяч рублей.
Агаты, бирюза, малахит, лазурит и потрясающий «лунный камень» — коллекция Леонида Кравченко насчитывает больше 1500 экземпляров. Путешествуя по всему мира, камышанин привез уникальные экземпляры из Магаданской области и Чукотки, с Урала, из Средней Азии и даже стран Африки. Особое место в коллекции минералов заняли кусочки окаменевшего дерева из Камышина.
В ожидании покупателей сын известного ученого Алексей Кравченко заявил, что надеется передать коллекцию российским музеям. Мужчина не теряет надежды на то, что спустя восемь администрация Камышина, наконец, наберет нужную сумму и выставит минералы его отца в музее имени знаменитого летчика Алексея Маресьева.
— Конечно, хотелось бы, чтобы коллекция осталась в Камышине, — сообщил V1.ru господин Кравченко. — Но пока от местного музея слышно только «хотим». Много лет уже хотят, я продаю коллекцию с 2008 года. Ее оценка была сделана почти семь лет назад, сейчас ее стоимость должна составлять от 4 до 4,5 миллиона рублей. Если бы камышинский музей действительно хотел приобрести коллекцию, за эти годы собрать необходимую сумму можно было элементарно. Открыли новый музей Маресьева — он стоит полупустой. В его концепцию эта коллекция вписалась бы идеально. И деньги-то для города небольшие. Но нет — на столетие Маресьева, насколько я знаю, потрачено больше 100 миллионов, а на выкуп коллекции отца денег не нашлось.
В январе прошлого года Алексей Кравченко готов был расстаться с редкими минералами почти за два миллиона. Сегодня коллекция стоит намного дешевле: продать экземпляры со всего мира камышанин готов за один миллион и двести тысяч рублей.
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