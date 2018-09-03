Девушка отправилась гулять в нижнем белье отца

Креативная девушка из Санкт-Петербурга вышла из дома в модных маминых ретро-шортах. По крайней мере, она так думала. Но когда она вернулась в них после прогулки, мама спросила, что это на ней надето. Модница уверенно заявила, что это шорты-юбка. Мама тихо прошептала, что это семейные трусы отца и удалилась из комнаты.

Девушка была очень удивлена даже не нашлась что сказать. Правда, позже она опубликовала фото в своем необычном наряде в Twitter.

@mainmraz

"Семейники — это без пояска, а с пояском — шорты-юбка с интересным рисунком"

"Очень даже неплохие, ведь не даром говорят: "Все новое это хорошо забытое старое""

"Как они умудряются так подбирать аксессуары, что даже семейники сразу играют новыми красками. Ведьмы какие-то ("

"А если еще модный лейбл прилепить, то можно по 1999,99$ за штуку продавать", — написали пользователи под фото.

@mainmraz

Подписчики посмеялись над этой забавной историей и предположили, что это, возможно, модный прорыв.