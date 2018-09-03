Самый необычный деним в новой коллекции LL by Litkovskaya

Демократичная линия украинского дизайнера Лили Литковской пополнилась новыми нарядами. Они представляют собой переосмысленную и модернизированную версию вещей, уже полюбившихся поклонникам основного бренда Litkovskaya. Модельер не скрывает, что для нее «дочерняя» марка, родившаяся в 2013 году, — это некая отдушина и поле для экспериментов. Здесь нет правил и рамок: в линейках LL by Litkovskaya порой встречаются самые неожиданные и даже немного странные вещи. Например, среди новых творений, представленных Лилей на Украинской неделе моды (туда дизайнер вернулась после годового перерыва), можно найти платье-рубашку с рукавами на юбке или джинсовую куртку с дырой на всю спину.

Лейтмотив всей коллекции, безусловно, деним: его Лиля считает прямолинейной отсылкой к гранжевой эстетике и стилистике городских субкультур. Но деним у Литковской непростой: модельер придает ему необычные формы, выворачивает наизнанку и обыгрывает с совершенно новых сторон.

При всем этом женственность силуэтов, свойственная коллекциям Литковской, отражается и здесь: особенно это прослеживается в приталенных юбках и платьях. К «новой романтике», как называет ее сама Лиля, отсылает также обилие шелковых платков, цветочные и гороховые принты и яркий розовый цвет.

“Мы играем с конструктивизмом, ищем наш объем, и делаем это из того материала, который создает собственное настроение”, — описывает Литковская новую коллекцию.