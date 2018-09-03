Ещё
Самый необычный деним в новой коллекции LL by Litkovskaya
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самый необычный деним в новой коллекции LL by Litkovskaya 

Harper’s Bazaar 43 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Демократичная линия украинского дизайнера Лили Литковской пополнилась новыми нарядами. Они представляют собой переосмысленную и модернизированную версию вещей, уже полюбившихся поклонникам основного бренда Litkovskaya. Модельер не скрывает, что для нее «дочерняя» марка, родившаяся в 2013 году, — это некая отдушина и поле для экспериментов. Здесь нет правил и рамок: в линейках LL by Litkovskaya порой встречаются самые неожиданные и даже немного странные вещи. Например, среди новых творений, представленных Лилей на Украинской неделе моды (туда дизайнер вернулась после годового перерыва), можно найти платье-рубашку с рукавами на юбке или джинсовую куртку с дырой на всю спину.
Лейтмотив всей коллекции, безусловно, деним: его Лиля считает прямолинейной отсылкой к гранжевой эстетике и стилистике городских субкультур. Но деним у Литковской непростой: модельер придает ему необычные формы, выворачивает наизнанку и обыгрывает с совершенно новых сторон.
При всем этом женственность силуэтов, свойственная коллекциям Литковской, отражается и здесь: особенно это прослеживается в приталенных юбках и платьях. К «новой романтике», как называет ее сама Лиля, отсылает также обилие шелковых платков, цветочные и гороховые принты и яркий розовый цвет.
“Мы играем с конструктивизмом, ищем наш объем, и делаем это из того материала, который создает собственное настроение”, — описывает Литковская новую коллекцию.
Harper’s Bazaar: последние новости
Как носить тканевые ботильоны: 4 самых простых способа 4 способа найти летним вещам место в осеннем гардеробе 42-летняя Риз Уизерспун демонстрирует стройные ноги в шортах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В пьяном состоянии у него сносило крышу»11
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов10
Чудовищные трансформации людей
Назван идеальный размер женской груди
Знаменитости, которых убили из ревности4
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
08:24
Секретные точки на теле, которые вас заинтересуют
Здоровье
03:20
Куда делись солистки группы «Лицей»
Звёзды
06:00
Чудовищные трансформации людей
Здоровье Красота
05:22
Артисты, которые так и не смогли купить славу
Звёзды
13:13
Бодибилдеры, перестаравшиеся в борьбе за тело
Здоровье
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение