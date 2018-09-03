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Красные ботильоны-носки, джинсы и свитер: уютный, но яркий образ Джиджи Хадид
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Красные ботильоны-носки, джинсы и свитер: уютный, но яркий образ Джиджи Хадид 

Harper’s Bazaar 29 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
2 сентября папарацци застали Джиджи Хадид на улицах Нью-Йорка. Напомним, в Большое яблоко топ-модель прибыла на днях: очевидно, для подготовки к грядущей Неделе моды, которая начнется уже на днях.
В аэропорту звезда подиумов была замечена с алой прямоугольной кожаной сумкой. С ней же девушку увидели и днем воскресенья, когда красавица отправилась на бранч с одним из своих друзей. К сумке блондинка подобрала остроносые ботильоны на невысоком каблуке в тон. Также на модели были надеты укороченные прямые джинсы из светлого денима, белая футболка, светло-коричневый свитер с V-образным вырезом и прямоугольные очки в белой оправе. Практичный и яркий образ для осени!
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