Просто и со вкусом: Энн Хэтэуэй отдыхает на яхте Валентино 

Энн Хэтэуэй прилетела на Венецианский кинофестиваль с супругом Адамом Шульманом и двухлетним сыном Джонатаном. Актрису сфотографировали на морской прогулке, когда она со своими мужчинами осматривала венецианские красоты на шикарной яхте в компании ее хозяина Валентино Гаравани. У модельера с актрисой давно теплые и доверительные отношения. Для этой морской прогулки актриса выбрала обувь от Valentino, лаконичную монохромную футболку и белые джинсы скинни. Дополняли образ оверсайз-очки и леопардовый клатч. Всю дорогу Энн крепко держала мужа за руку и любовалась пейзажами города на воде.